Borsa Europa chiude in crescita : ANSA, - MILANO, 27 GIU - Chiusura in crescita per le Borse europee. Londra è la più solida e ha terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,11%, seguita da Francoforte, che ha guadagnato lo +0,93% a ...

Borsa Milano rallenta con Europa : Milano, 26 GIU - Leggera frenata per tutte le Borse europee, che avvicinandosi alla chiusura ondeggiano attorno alla parità: Piazza Affari si adegua e l'indice Ftse Mib scende di un marginale 0,03 per ...

Borsa Milano rallenta con Europa : ANSA, - Milano, 26 GIU - Leggera frenata per tutte le Borse europee, che avvicinandosi alla chiusura ondeggiano attorno alla parità: Piazza Affari si adegua e l'indice Ftse Mib scende di un marginale ...

Borsa - l'Europa tenta il rimbalzo dopo crollo Wall Street ieri : Roma, 26 giu. , askanews, Avvio positivo sulle borse europee dopo i forti ribassi di ieri. A Francoforte l'indice dax mostra un rialzo dello 0,56% dopo i primi scambi, meglio Milano con il Ftse Mib in ...

Borsa : Europa chiude in rosso - timori dazi : ANSA, - MILANO, 25 GIU - Le Borse europee chiudono in profondo rosso con i timori di una guerra commerciale per i nuovi dazi che potrebbe imporre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'euro ...

Borsa : Europa amplia calo con Wall Street : ANSA, - MILANO, 25 GIU - Le Borse europee ampliano il calo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi ...

Borsa : Europa amplia calo con Wall Street : ANSA, - MILANO, 25 GIU - Le Borse europee ampliano il calo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi ...

Borsa : Europa negativa su timori dazi : ANSA, - MILANO, 25 GIU - Le Borse europee proseguono in terreno negativo con i timori di nuove tensioni commerciali dopo l'annuncio di Donald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite ...

Borsa : l'Europa approfondisce le perdite - piatta la Turchia : Peggiorano le Borse europee con gli investitori che valutano i rischi di nuove tensioni nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice Euro Stoxx 600 cede l'1%. A perdere maggiormente sono i ...

Borsa : Europa chiude rialzo - Londra +1 - 66% : ANSA, - MILANO, 22 GIU - Le Borse europee chiudono in rialzo con Londra in luce a due anni dal voto sulla Brexit. Il Ftse 100 sale dell'1,66% a 7.682 punti. Parigi guadagna l'1,34% con il Cac 40 a 5.

Tria prova a rassicurare l’Europa e i mercati : “L’euro non è in discussione”. Borsa in rosso : «La linea del governo è che l’euro non è in discussione»: così il ministro dell’economia Giovanni Tria spiega la linea del governo sulla moneta unica nel tentativo di rassicurare l’Europa. E a chi gli chiede se alla sua prima uscita in Europa, sarà rassicurante con i suoi omologhi risponde: «Spero di non essere preoccupante e di essere il contrario...

Borsa - Europa in calo - Milano maglia nera -2.02% e spread a 243 : Roma, 21 giu. , askanews, Seduta negativa per tutte le maggiori Borse europee, mentre si fanno sentire una serie di fattori che spaziano dai rinnovati rischi di guerra commerciale globale, ai ...

Borsa Europa chiude debole - Londra -0 - 9% : ANSA, - MILANO, 21 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in evidente in calo: Francoforte ha segnato un ribasso finale dell'1,44%, Parigi dell'1,05% mentre Londra ha chiuso con un ...

Borsa : Milano peggiore Europa con Fca : ANSA, - Milano, 21 GIU - Brutta giornata per Piazza Affari, andata peggiorando nel corso della seduta e che ha chiuso, più debole in Europa, con un calo del 2,02% dell'indice Ftse Mib a 21.673 punti e ...