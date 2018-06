Bonus docenti | ultime notizie 27 06 | intesa siglata al Miur

Chiamata diretta e Bonus docenti - news 26/6 : le intenzioni di Bussetti : Con l’arrivo di Bussetti al Miur, in molti si chiedono che ne sarà delle novità della Buona scuola, come bonus docenti e Chiamata diretta . Ieri si è svolto un incontro Miur – sindacati relativo al cosiddetto bonus merito. E Bussetti ha rilasciato alcune indiscrezioni sul futuro della Chiamata diretta . bonus merito docenti confermato Sul bonus […] L'articolo Chiamata diretta e bonus docenti , news 26/6: le intenzioni di Bussetti ...

Contratti statali 2018 - scuola : aumenti - arretrati e ultime novità Bonus docenti Video : E' arrivato finalmente l'accordo definitivo sul contratto degli statali del comparto #scuola e della Conoscenza, con gli aumenti degli stipendi minimi di 85 euro lordi e l'accredito degli arretrati 2016 e 2017 per docenti e Ata. Si attendeva il via libera della Corte dei Conti ed è arrivato: il contratto della scuola e del comparto Conoscenza riguardera' in tutto 1 milione e duecentomila impiegati statali. Infatti, il contratto riguarda anche 53 ...