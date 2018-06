Bologna | Fenucci distrugge i sogni di mercato dei tifosi

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018), l’amministratore delegato Claudiospaventa iin chiave calcio: arrivano dichiarazioni importanti “Scordatevi un colpo da 20-25 milioni, non possiamo. Il più è fatto. Valuteremo la squadra nel corso del ritiro di Pinzolo (dal 6 al 23 luglio, ndr) per eventuali ritocchi, ma siamo convinti di avere una squadra più forte rispetto all’ultimo campionato, anche perché confidiamo nel lavoro di Inzaghi per migliorare i calciatori della rosa”. Queste le parole dell’amministratore delegato del, Claudio, a margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie. Un po’ a sorpresa queste rivelazioni del dirigente bolognese. “Il più è fatto”… sembra sia stato fatto un po’ troppo poco, idi certo non saranno contenti del calciodella società emiliana. L'articolo, ...