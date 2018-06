Bollette | Eni gas e luce annulla in automatico quelle prescritte | dopo 2 anni non si paga

Blastingnews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Una buona notizia per i consumatori sempre alle prese conche arrivano in ritardo o dai costi poco chiari.la comunicazione da parte dell'Autorità per le telecomunicazioni relativa all'introduzione di un mercato 'Tutela simile'. anche riguardo alledi gas earriva una novità che va a favore dei consumatori. Eni gas eannullerà automaticamente ledue, se queste non sono state inviate per colpa dell'azienda.gas e: il recepimento della legge di bilancio 2018 L'iniziativa del colosso delle energie è certamente molto apprezzata dai consumatori, anche se in effetti Eni non fa che recepire quanto stabilisce la legge. La recente legge di bilancio 2018 ha infatti ridotto il tempoil quale levengono. Si è passati dai 5ai 2. Ciò significa che se Eni dovesse chiedere ilmento di una bolletta, ad ...