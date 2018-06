Bloccati nella grotta | “C’è poco ossigeno”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Bangkok, 27 giu. (AdnKronos) – Le forti piogge che continuano a cadere sul nord della Thailandia stanno ostacolando gli sforzi per raggiungere ildi Tham Luang da quattro giorni. L’aumento del livello dell’acqua durante la notte ha impedito ai soccorritori di continuare le ricerche e una terza camera di questa rete sotterranea di grotte che si estende per diversi chilometri è completamente inondata. Si sta ora cercando di trovare un’altra aperturacaverna, dopo che l’ingresso principale è diventato inaccessibile. Le squadre di ricerca stanno anche utilizzando dei droni con sensori termici per sorvolare le cavernezona e dei veicoli sottomarini telecomandati azionati a distanza. “L’acqua all’interno dellaè molto fangosa e c’èossigeno” ha detto Narongsak Ossttanakorn, governatore della ...