BioWare parla del processo creativo di Anthem | abbiamo valutato 20 o 30

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ildirisale al lontano 2012, quandomise su carta alcuni concept che poi, dopo molto tempo, diventarono le fondamenta del nuovo titolo dello studio in uscita il 22 febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Il general manager di, Casey Hudson, ha recentemente concesso un'intervista a Gameinformer nel corso della quale ha potutore di questo lungo, svelando alcuni interessanti retroscena suquando ancora il gioco era in uno stato embrionale. "Avevamo persone da ogni angolo diche venivano per mostrarci delle presentazioni con tante nuove idee", afferma Casey Hudson nell'intervista poi riportata da Wccftech. Hudsonpoi delle numerose idee che lo studio ha preso in considerazione, finendo poi col combinare parti diverse di idee diverse per arrivare a un primo concept. "Assistemmo a 20 o 30 presentazioni durante ...