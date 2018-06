BioWare ci mostra come sono state realizzate nella realtà le armature Javelin di Anthem

eurogamer

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Uno degli elementi più caratteristici del prossimo attesissimo gioco di, è l'armaturache indosserà il nostro personaggio nel corso dell'avventura.segnala Dualshockers, le tute in questionete all'evento EA Play poco prima dell'E3 2018 e, in questa occasione, EA ha portato con sé lecostruite dagli Henchmen Studios di Toronto.Oggi, lo sviluppatore ha pubblicato un video checostruite queste, fornendoci anche uno sguardo su alcune delle illustrazioni utilizzate per crearle.Read more…