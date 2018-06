Bioparco | nati 4 fennec | i canidi più piccoli al mondo

romadailynews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma – Aldi Roma sonoquattro, ipiùal. E con le orecchie più grandi, in proporzione alle dimensioni corporee. I cuccioli sonocirca due settimane fa all’interno della tana scavata sotto terra dai genitori. Pesano circa 200 grammi e ancora non e’ possibile stabilirne il sesso. I genitori sono Aisha, nata nel 2014 allo Zoo di Jihlava (Repubblica Ceca) e Biko, nato nel 2015 presso lo Zoo di Attica, Atene. L’arrivo dei genitori e’ avvenuto nell’ambito dell’attività dell’EAZA (Associazione Europea Zoo e Acquari). Di cui ile’ membro e che per questa specie ha istituito uno Studbook. Cioè un registro in cui sono inseriti tutti i dati degli esemplaripresenti negli zoo europei che ha l’obiettivo di monitorare la popolazione presente in cattività in vista di futuri ...