Bimbi in auto | la sicurezza passa per i seggiolini Ecco come sceglierli e usarli

Diabete I : “Sì all’apparecchio automatico per l’insulina per i Bimbi” : Più facile la gestione del Diabete di tipo 1 per i bambini: la Food and drug administration (Fda) ha infatti approvato l’uso del sistema che monitora automaticamente il glucosio e rilascia automaticamente la dose appropriata di insulina anche per quelli tra i 7 e i 13 anni. L’apparecchio aveva già ricevuto il via libera dell’agenzia americana lo scorso settembre dai 14 anni in su, e ora ne è stato esteso l’uso anche per i ...

Bimbi dimenticati in auto - la tecnologia potrebbe venirci in soccorso : Sta tornando – anzi, stando alle cronache, è già tornato – il periodo dell’anno in cui si verificano il maggior numero di abbandoni in auto. Vuoi per lo stress e la stanchezza di fine anno lavorativo, prima del riposo estivo, vuoi per i primi caldi che spossano, deconcentrano, confondono, ma accade sempre più spesso che i bambini vengano dimenticati in auto, sotto al sole cocente e con alte temperature. Dimenticanze che, salvo rari casi, portano ...

Basta Bimbi dimenticati in auto : sensori sui seggiolini e un corso per i genitori : L'ultimo caso è stato quello della piccola Giorgia, morta a 7 mesi dopo essere stata dimenticata in auto dal papà. Quello avvenuto...

Bimbi in viaggio : dall’aereo all’auto - i consigli degli esperti : Bimbi in viaggio: questo il tema principale al centro della prima giornata di lavori al 74° Congresso della Società italiana di pediatria (Sip), che si apre domani a Roma con un focus della Società italiana di infettivologia pediatrica (Sitip) dedicato a tutti i bambini che viaggiano, in particolare ai Vfr (visiting friends and relatives), “quelli maggiormente a rischio di contrarre infezioni – spiega la presidente Sitip, Luisa Galli ...

Seggiolini allarmati - l'idea BebèCare per salvare i Bimbi lasciati in auto : Manca ancora una legge - ma arriverà - che renda obbligatori i sensori 'anti-abbandono' sui Seggiolini per i bambini. L'attualità li sta rendendo drammaticamente importanti, così le aziende si stanno ...

Chiusi in auto sotto il sole : salvi due Bimbi notati dai clienti di un supermercato : Due bimbi Chiusi in auto, sotto il sole e con una temperatura che ha raggiunto anche i 30°. Tragedia sfiorata a Peschiera del Garda (Verona) dove nel pomeriggio di martedì alcuni passanti hanno notato...

I Bimbi autori di due mosaici sulla Costituzione : Reggio Emilia, presentati in apertura della festa che ha celebrato i 60 anni della scuola primaria G. Carducci. Celebrano i diritti e in particolare l'articolo 3 della Carta fondamentale

Auto giù dal ponte : la mamma stava accompagnando i Bimbi a scuola - grave la figlia superstite : Maria Stella Traina, 32 anni, e il figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale nella provincia di Agrigento. L’Auto guidata dalla donna è precipitata per 20 metri da un viadotto. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata tirata fuori dalle lamiere ed è stata portata all'ospedale dei bambini di Palermo.Continua a leggere

Bimbi dimenticati in auto : ecco in quanto tempo la loro vita è a rischio : Bimbi dimenticati in auto: l’ultimo episodio è accaduto a Pisa, dove un papà ha lasciato la figlia di 7 mesi nella macchina in un parcheggio assolato. La piccola è deceduta. Uno studio dell’Arizona State University ha stabilito che, nei casi di abbandono di un bimbo dentro un’autovettura sotto il sole, basta meno di un’ora perché sopraggiunga un ictus letale causato dall’ipertermia – anche fino a 46 gradi ...

Pisa - il psichiatra : “Conflitti e stress portano a dimenticare i Bimbi in auto” : “Un padre che fa una cosa di questo genere, del tutto involontariamente, ha la mente sovra-affollata e sovra-stressata da una serie di pensieri che lui sottovaluta e che ignora. Un genitore sottoposto a una condizione di stress e preoccupazione, che ha pensieri forti e importanti, sicuramente conflittuali, viene portato a costruire una apparente normalità, andando in ufficio e chiudendo la portiera della macchina, che scotomizza il fatto ...

Costretto a vivere in auto con la famiglia - Alessandro ha trovato un lavoro : «Ci rialzeremo - l'ho promesso ai Bimbi» : Siamo stati al centro della cronaca, tutti si preoccupavano della nostra situazione, abbiamo ricevuto manifestazioni d'affetto incredibili '. Lui e la sua famiglia non vivono più nella loro station ...