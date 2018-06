it.euronews

: Biatleta Hofer tenta record parapendio. In 24 ore 14.000 metri di dislivello con hike and fly |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Biatleta Hofer tenta record parapendio. In 24 ore 14.000 metri di dislivello con hike and fly |#ANSA -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) ANSA , BOLZANO , 27 GIU Ilazzurro Lukassabato tenterà undel mondo: l'appassionato die corsa in montagna, nell'arco di 24 ore, vuole infatti scalarea piedi Plan di Corones una dozzina di volte e scendere in volo.Il'hike and fly' attuale è di ...