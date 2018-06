Bethesda infuoca l’E3 | novità per tutte le sue saghe | da Fallout 76 a The Elder Scrolls VI

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ogni annogli animi degli spettatori, annunciando titoli di grande rilievo. Anche quella tenutasi a metà mese si conferma essere una conferenza che ci catapulta in un 2019 davvero unico in merito a titoli in uscita e. Tra lepiù importanti nuovi capitoli per lepiù importanti del produttore statunitensi come, DOOM, Wolfenstein e The, pacchetti d’espansione per alcuni degli attuali titoli ed un nuovo titolo in lavorazione. Starfieldci presenta unaassoluta: Starfield. Ambientato nello spazio, si tratta della prima nuova serie in sviluppo pressoGame Studios dopo 25 anni, sviluppata dai creatori di The. Prey: Mooncrash Prey si espande a suon di DLC. Durante il keynote diabbiamo potuto vedere uno scorcio del nuovo add-on. In Mooncrash il nostro obiettivo sarà ...