Berlusconi e Boschi nello stesso Hotel a Merano Cure di bellezza da “Chenot” con i vip

Berlusconi - Boschi e Lotito a Merano all'hotel del mago delle diete : Silvio Berlusconi ed Elena Boschi hanno scelto lo stesso albergo di Merano per un breve periodo di riposo e cure. Entrambi sono, infatti, ospiti dell'Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip, come scrive il quotidiano Alto Adige.L'albergo, che vanta una storia ultracentenaria, è apprezzato da star e politici non solo per il programma per rimettere in sesto il proprio corpo, ma anche per la massima riservatezza che ...