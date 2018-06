Berisha-Lazio | Ci siamo

romadailynews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma – Valonè vicinissimo a vestire la maglia biancoceleste per la prossima stagione. Il centrocampista kosovaro, ormai ex del Salisburgo, si trasferirà alla corte di Lotito per 7 milioni di euro più uno di bonus. Il giocatore si appresta a firmare un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. E’ un centrocampista giovane, moderno, abile nei calci piazzati e negli inserimenti. Il suo cartellino era detenuto dalla SEG, società di procuratori alla quale Lotito ha dichiarato guerra dopo il caso De Vrij. Pur di arrivare seduta stante allaha rescisso il contratto che lo legava alla SEG, mettendosi alla ricerca di un nuovo procuratore pronto a negoziare con la squadra della capitale. Il giocatore, a meno di clamorosi intoppi, sarà a disposizione di Inzaghi nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ha tutte le carte in regola per essere il prossimo titolare di ...