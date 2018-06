Bergamo - insegnante accusata di atti sessuali con alunno 13enne : “Ho sbagliato” : Bergamo , insegnante accusata di atti sessuali con alunno 13enne : “Ho sbagliato” Nell’udienza di fronte al gip ha raccontato com’è iniziata la storia e come la situazione è finita fuori controllo. Ora è agli arresti domiciliari per “assenza di freni inibitori” Continua a leggere L'articolo Bergamo , insegnante accusata di atti sessuali con alunno 13enne : “Ho sbagliato” proviene da NewsGo.

Bergamo - insegnante ha una relazione con 13enne e si difende : 'Ci vogliamo bene' : Un'insegnante di italiano quarantenne della provincia di Bergamo è finita ai domiciliari per aver intrattenuto con un suo alunno, tredicenne all'epoca dei fatti, una relazione sentimentale e sessuale. Il rapporto, secondo quanto emerso finora dalle indagini, sarebbe stato consenziente, ma non lecito. Per proteggere il minore, oggi quattordicenne, la vicenda è stata trattata con la massima riservatezza e non è stata fatta trapelare nessuna ...