Bergamo | fa sesso con l' alunno di 13 anni Prof 40enne in lacrime | «Mi ero innamorata»

Bergamo - professoressa fa sesso con alunno di 14 anni : Una professoressa 40enne è finita in manette per aver avuto rapporti sessuali con un suo alunno di 14 anni. I fatti sono avvenuti in un paesino in provincia di Bergamo, dove la donna risiede insieme ai suoi 2 figli. La professoressa ha un matrimonio finito male alle spalle e, quando la polizia giudiziaria le ha notificato il provvedimento di custodia cautelare, ha avuto una reazione insolita; è sembrata quasi inconsapevole della gravità delle ...