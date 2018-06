Bellamy in The 100 5×08 tradisce Octavia per salvare Clarke? Ultimo episodio prima della

Marie Avgeropoulos di The 100 parla di Octavia : “Echo? L’ultima persona che vorrebbe per Bellamy” : Marie Avgeropoulos di The 100 non usa mezzi termini per spiegare come Octavia non approvi la nuova compagna del fratello: "Echo? L'ultima persona sulla faccia della Terra che vorrebbe vedere". Nel prossimo episodio della quinta stagione, la guerra è imminente, ma non mancano le tensioni tra i protagonisti della serie CW. Quel che è certo è che tutto dipenderà da Clarke, Bellamy e Octavia: saranno disposti a collaborare per riportare la ...

Un bacio in The 100 5×05 turba Clarke? E Octavia e Bellamy sono ancora più divisi (promo 5×06) : The 100 5x05 non si fa scrupoli a mettere in scena un episodio crudo e ancora più violento. Sembra passata un'eternità dalle prime tre stagioni, in cui le atmosfere erano limpide e si giocava sulla terraferma. Le ultime due stagioni, specialmente la quinta, hanno dimostrato quanto questa serie distopica abbia il coraggio di osare e andare oltre. La tempesta di sabbia imperversa mentre il gruppo di Clarke, Bellamy e Octavia cerca di sopravvivere ...

Clarke e Bellamy in The 100 5 divisi non a causa di Echo - Bob Morley : “Non lottano per proteggere Skaikru” : Nella quarta stagione avevano unito le forze per salvare il mondo, ma Clarke e Bellamy in The 100 5 non avranno più interessi comuni. A svelarlo è di nuovo Bob Morley, che già nelle passate settimane aveva anticipato con gaudio l'attesa reunion Bellarke, concretizzata poi nell'episodio 5x04 della stagione. L'attore australiano è tornato a parlare del rapporto tra i due personaggi, e di come potrebbero trovarsi su due lati ...

In The 100 5×04 Clarke - Bellamy e Octavia di nuovo insieme : ma è l’inizio della guerra (promo 5×05) : Il mito del vaso di Pandora è usato oggi per indicare una serie di problemi, nascosti per molto tempo, che improvvisamente vengono alla luce: questo è quanto avviene in The 100 5x04. Dopo tre episodi introduttivi, utili a delineare il destino dei personaggi in questa quinta stagione, Pandora's Box li riunisce per un'evacuazione di massa. Avevamo lasciato Bellamy scendere a patti con Diyoza: aiutarlo ad aprire il bunker, dove più di mille persone ...