Bel canto e solidarietà con Bocelli all' Arena di Verona

Tenori - baritoni e soprani : quando il 'Belcanto' mette alla prova corde vocali e psiche : Come dimostrano gli incassi estivi degli enti lirici per gli spettacoli a beneficio soprattutto dei turisti, l'opera è una miniera d'oro sfruttata ancora in minima parte . Il suo valore è ben ...

Belen sorride accanto a Stefano De Martino : In questo periodo Belen è in crisi con Iannone, ma è stata paparazzata dal settimanale “Chi” insieme al suo ex Stefano De Martino: “Ci vogliamo bene, c’è un grande affetto e siamo sereni. Ma non scrivete falsità d’amore, non sarebbe corretto”. E con Iannone? “Con Andrea ci siamo presi una pausa e ne sono convinta ne valga la pena”. Qualche giorno fa però Belen e Iannone erano in un locale insieme e poi lui si è fermato a dormire da ...

La crisi con Iannone ed un sorriso per Stefano - Belen più rilassata che mai accanto a De Martino [GALLERY] : Belen Rodriguez avvistata a Milano più solare che mai con l’ex marito Stefano De Martino: la showgirl in crisi con Iannone, sorride accanto al padre di Santiago Solo per il bene di Santiago? È questo il dubbio insinuato dal settimanale ‘Chi‘, che pubblica in esclusiva le foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme. I due passeggiano per Milano con il figlio e sembrano più sereni e complici che mai. Che i rapporti tra ...

Il Bel canto de Il Volo incanta i WMA con Grande Amore - My Way e L’Amore si muove (video) : Il Volo incanta i WMA all'Arena di Verona: il trio di tenori si è esibito durante il secondo appuntamento con la musica italiana ed internazionale, condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti martedì 12 giugno su Rai Uno. I ragazzi de Il Volo si sono esibiti con tre hit che li hanno portati al successo sia in Italia che all'estero, da Grande Amore a My Way e L'Amore si muove. Il Volo ai Wind Music Awards ha ritirato il premio per il live ...

Il Belcanto e l'Opera lirica italiana candidate a entrare nel Patrimonio Unesco : Una petizione per candidare il Belcanto e l'Opera lirica italiana a Patrimonio Unesco. E' quella promossa dalla Società Dante Alighieri e lanciata da Alfonso Pecoraro Scanio. La candidatura #...

Salvini accolto sul bus al canto di "Bella ciao" : Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, alle prese con una contestazione pacifica. Salito su un bus navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino per raggiungere Brindisi, il leader della Lega è stato accolto da un gruppo di sindacalisti che sul mezzo hanno intonato, aiutati anche da altri viaggiatori, “Bella ciao”. Salvini si è recato a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del Carroccio, Massimo Ciullo, e alla contestazione musicale ha ...

NOMI MINISTRI GOVERNO COTTARELLI/ Lista - TaBellini in pole all'Economia - Cantone ai Trasporti? : NOMI MINISTRI GOVERNO COTTARELLI: Lista presentata a Mattarella. Le prime indiscrezioni: Tabellini in pole all'EcoNOMIa, Cantone ai Trasporti? Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:06:00 GMT)

Nasce il governo Cottarelli : Belloni agli Esteri - Tronca al Viminale e Cantone alle Infrastrutture : Come ha dimostrato ai tempi in cui era solo Mister Spending review, Carlo Cottarelli è un tipo tosto. Uno che non si scoraggia. E senza fronzoli, senza concessioni a vecchie liturgie prive...

Suso vola alle Maldive - il calciatore accanto alla Bella Alis in… ‘paradiso’ [GALLERY] : Suso ed Alis Rodriguez alle Maldive, il calciatore del Milan sulle spiagge dorate più belle del mondo Suso, ala destra del Milan, si concede una vacanza alle Maldive dopo la fine del campionato. accanto alla bellissima fidanzata Alis Rodriguez il calciatore si diverte sulle spiagge dorate dell’isola ed il suo mare cristallino. Dopo una stagione con la squadra rossonera un po’ di meritato riposo per la coppia che ha annunciato da poco ...

Appuntamenti a Tropea e Ricadi con il Bel canto dal respiro internazionale : Due importanti Appuntamenti a Tropea e Ricadi con il bel canto dal respiro internazionale. Ad essere coinvolti nella II edizione

Annunciato il vincitore di The Voice of Italy - trionfa il Bel canto in una finale ordinaria : Il vincitore di The Voice of Italy è stato finalmente Annunciato. Si tratta di Maryam Tancredi, che ha partecipato all'ultima edizione del programma nella squadra di Al Bano. La giovane artista ha esordito nell'opening dedicato ad Avicii insieme ai suoi colleghi, con i quali ha condotto il numero di apertura della finale di The Voice of Italy guidata da Costantino Della Gherardesca. La sua voce aveva impressionato fin dalle Blind ...