Basket – World Cup 2019 Qualifiers | CT Sacchetti svela i 12 per Italia-Croazia | “vedremo

Basket – Qualificazioni FIBA World Cup 2019 : l’Italia prosegue la preparazione in vista del match con la Croazia : A Trieste gli Azzurri al lavoro per la sfida alla Croazia (28 giugno), Abass: “vogliamo far diventare questa squadra sempre migliore” A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della ...

Basket - due vittorie per le azzurre al World Cup 3x3 di Manila : E' iniziata con un doppio successo l'avventura della Nazionale femminile 3x3 alla Fiba World Cup di Manila , Filippine, . Le azzurre all'esordio hanno sconfitto prima la Malesia , 22-9, e poi il ...

Basket – 3×3 World Cup : esordio col botto per l’Italia femminile - battute Malesia e Turkmenistan : FIBA 3×3 World Cup. La Nazionale femminile vince le prime due gare contro Malesia e Turkmenistan. Lunedì 11 giugno di nuovo in campo contro Indonesia e Rep. Ceca Prima la Malesia (22-9) e poi il Turkmenistan (22-10). La Nazionale femminile 3×3 chiude a punteggio pieno la prima giornata della FIBA 3×3 World Cup di Manila. Un esordio deciso, incoraggiante per il proseguimento del Mondiale: “Era importantissimo iniziare con il ...

Basket – 3×3 World Cup : oggi l’esordio delle azzurre a Manila : FIBA 3X3 World Cup. oggi l’esordio dell’Italia con Malesia e Turkmenistan Comincia oggi a Manila, nella Philippine Arena, la World Cup 2018 per la Nazionale italiana femminile 3×3 Open. Le azzurre giocano nel girone A contro, Malesia, Turkmenistan, Rep. Ceca e Indonesia che ha sostituito in corsa il Venezuela che si è ritirato. Alla FIBA 3×3 World Cup partecipano 40 squadre, 20 maschili e 20 femminili. Questo il calendario ...

Basket – Fiba World Cup 2019 Qualifiers - Italia-Croazia a Trieste il 28 giugno : La lista dei 24 del CT Sacchetti: “Croazia forte, ma il gruppo è unito e ha carattere”; Petrucci: “Siamo sicuri che il palazzetto sarà tutto esaurito” A poco più di venti giorni dalla palla a due di Italia-Croazia, l’attesa a Trieste è già molto alta. La pallacanestro in città è molto più di uno sport e l’entusiasmo che si respira nei giorni che precedono la finalissima di A2 (Gara1 domenica contro Casale Monferrato) è elettrizzante. Lo stesso ...

Basket 3×3 – World Cup : scelte le azzurre per Manila : scelte le azzurre per la FIBA 3×3 World Cup di Manila. L’esordi il 9 giugno contro la Malesia Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli rappresenteranno l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila (Filippine) dall’8 al 12 giugno. Le giocatrici sono state selezionate dall’allenatore Angela Adamoli alla fine del raduno iniziato a Roma lo ...

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile in raduno per la World Cup 2018 : FIBA 3×3 World CUP. Domani a Roma il raduno della Nazionale Open Femminile a Roma Si raduna domani 31 maggio, a Roma alle 12.00, la Nazionale Open Femminile in preparazione per la 3×3 FIBA World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila dall’8 al 12 giugno. Esordio per l’Italia il 9 giugno alle 10.00 (ora italiana) contro la Malesia e poi alle 12.00 contro il Turkmenistan. L’11 giugno le altre due ...

Basket – FIBA World Cup 2019 - European Qualifiers : da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia : Azzurri in campo a Trieste il 28 giugno alle ore 20.45, da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia per le qualificazioni europee della FIBA World Cup 2019 Roma. E’ di nuovo tempo di Azzurro! La Nazionale di coach Meo Sacchetti torna in campo per continuare la striscia di vittorie che fino a questo momento la vede imbattuta nelle gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, reduci da quattro vittorie in altrettante partite ...