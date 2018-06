Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | l’Italia può avvicinare la Cina | per la Croazia è

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Talento - grinta e il ritorno di Daniel Hackett : L’Italia è pronta per scendere in campo. Giovedì sera a Trieste, ci sarà la prima partita dell’ultimo doppio impegno di questa fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno vedersela con la Croazia prima e con l’Olanda poi, ultime due sfide del girone. Il passaggio al turno successivo non è in discussione, ma i risultati conteranno anche nella fase successiva, per cui è importante tenere alta la ...

Basket – Qualificazioni FIBA World Cup 2019 : l’Italia prosegue la preparazione in vista del match con la Croazia : A Trieste gli Azzurri al lavoro per la sfida alla Croazia (28 giugno), Abass: “vogliamo far diventare questa squadra sempre migliore” A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D di FIBA World Cup 2019 Qualifiers. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Croazia ai raggi X. Una parata di stelle con le spalle al muro : spalle al muro e con la qualificazione a rischio, la Croazia si affida alle sue stelle e lo farà a partire dalla sfida di giovedì sera a Trieste contro l’Italia. Un match valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019 e che è davvero decisiva per la formazione di coach Anzulovic, che si trova incredibilmente all’ultimo posto del girone e con una sola vittoria all’attivo. Proprio l’ultimo successo ...

Italia-Croazia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Si riapre la finestra dedicata alle Qualificazioni per staccare il pass ai Mondiali di basket 2019 in Cina. La nazionale italiana, che ha già aritmeticamente superato la prima fase, andrà a caccia del punteggio pieno (sarà importante per il turno successivo) nelle prossime sfide contro la Croazia il prossimo 28 giugno e i Paesi Bassi domenica 1 luglio. L’Italbasket sfiderà dunque giovedì prossimo la nazionale bagnata dal mar Adriatico. ...

Basket - qualificazioni Mondiali : l’Italia attesa da una sfida delicata - c’è la Croazia : Basket, qualificazioni Mondiali alle prese con la fase di preparazione dell’incontro che la vedrà opposta alla Croazia di Saric A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D delle qualificazione ai Mondiali Fiba 2019. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della gara ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia. Programma - orari e tv : Settimana importante per l’ItalBasket, che torna in campo per le Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno affrontare gli ultimi due incontri della prima fase: il passaggio del turno non è in discussione (avanzano le prime tre su quattro squadre), ma è vietato sbagliare, perché vittorie e sconfitte conteranno anche nella seconda fase. Il primo dei due impegni di questa finestra sarà contro la Croazia, che fin qui ha deluso ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : l’Italia vola in Romania senza passare dagli spareggi : Dal titolo mondiale alla qualificazione alla Fiba Europe Cup 2018. Un mese fantastico per l’Italia femminile di Basket 3×3, che stacca il pass per gli Europei che si svolgeranno in Romania a settembre. Le azzurre (Giulia Ciavarella, Marie D’alie Raelin, Marcella Filippi e Giulia Rulli) hanno chiuso al primo posto il girone e proprio questa posizione di classifica dava la certezza della qualificazione senza passare dagli spareggi. Dopo ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le Azzurre a punteggio pieno dopo i primi due incontri : Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, del Basket 3×3 femminile. Le Azzurre, splendide oro iridato nelle Filippine scrivendo una storia indelebile della pallacanestro del Bel Paese, sono tornate in campo vincendo i primi due incontri contro la Grecia e contro le padrone di casa di Andorra. Ricordiamo che la vincitrice del girone si qualificherà ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le convocate dell’Italia. Le Campionesse del Mondo tornano in campo! : L’Italia ha vinto i Mondiali 2018 di Basket 3×3 riscrivendo un pezzetto di storia della pallacanestro azzurra ma la stagione delle azzurre non si è conclusa a Manila. Dopo i dovuti festeggiamenti per il trionfo iridato nelle Filippine, la nostra Nazionale torna subito in campo: nel weekend del 23-24 giugno, infatti, le ragazze saranno impegnate nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, in programma a Bucarest ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia a Trieste - 16 azzurri verso la Croazia. Infortunio per Davide Pascolo : La Nazionale Italiana di Basket si è ritrovata a Trieste per preparare le partite di qualificazione ai Mondiali 2019. Gli azzurri scenderanno in campo contro la Croazia (28 giugno nel capoluogo giuliano) e contro l’Olanda (1° luglio in trasferta): due incontri da vincere per portarsi dietro il maggior numero possibile di punti in vista della seconda fase (da giocare contro Lituania, Polonia, Ungheria) e compiere un passo importante verso ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup – Gli azzurri per il raduno maschile di Roma : Nazionale Open maschile 3×3 – Qualificazione FIBA 3×3 Europe Cup II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 25 al 27 giugno 2018 e della partecipazione alle Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup in programma a Poitiers (Francia) dal 27 giugno al Primo luglio 2018, convoca i seguenti giocatori e lo staff: Cognome Nome Anno Altezza Società 1 Bertone Pablo ...

