Basket | Petrucci | Sacchetti nostro Zidane

Basket 3×3 - Gianni Petrucci : “Vittoria straordinaria - ora puntiamo all’oro olimpico” : Una giornata memorabile per il Basket azzurro: l’Italia ha realizzato un’impresa leggendaria ai Mondiale di Basket 3×3 di Manila (Filippine) laureandosi per la prima volta nella storia campione del mondo. Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli hanno battuto in finale le campionesse uscenti della Russia per 16-12. Una prestazione storica che è stata così commentata a caldo da Gianni Petrucci , presidente della ...

