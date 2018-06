Basket | Olimpia Milano | arriva Nedovic

Basket - UFFICIALE : Jeff Brooks è il nuovo acquisto dell’Olimpia Milano : L’Olimpia Milano piazza il secondo colpo di mercato e dopo Amedeo Della Valle ufficializza anche l’arrivo di Jeff Brooks dall’Unicaja Malaga. L’ala americana, di recente convocato in Nazionale dal ct Sacchetti (ha sposato una ragazza italiana), ha firmato un contratto per due stagioni. Questo il comunicato UFFICIALE del club: ”La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con ...

Basket - UFFICIALE : Amedeo Della Valle nuovo giocatore dell’Olimpia Milano : Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, che dal prossimo anno sarà marchiata A|X Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tra Della Valle e Milano l’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e ...

Basket femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei 2019 tappa obbligata : La FIBA ha chiarito che dal prossimo anno verrà modificato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi e ai Mondiali (ufficialmente Coppa del Mondo, ma sempre di quelli si tratta). Non ci saranno che due qualificazioni dirette per Tokyo 2020: col nuovo sistema, infatti, solo il Giappone e la Nazionale vincitrice dei venturi Mondiali 2018, che si svolgeranno in Spagna a settembre, saranno certamente qualificati. Gli altri 10 posti saranno ...

Basket - Andrew Goudelock lascia l’Olimpia Milano : Andrew Goudelock non giocherà con l’Olimpia Milano nella prossima stagione, il Mini Mamba è stato decisivo nella vittoria contro Trento “Stagione piena di alti e bassi ma finita bene. Grazie a tutti i fans che ci hanno supportato e ci hanno creduto. Non credo che tornerò qui, ma lascio questo posto come un uomo e un giocatore migliore. Grazie all’Olimpia Milano per l’opportunità”. Andrew Goudelock ha annunciato l’addio ...

Taggia : grande successo e vittoria dell'Olimpia nello scorso weekend al torneo di Basket 'Canestr-ello' : La dirigenza dell'Olimpia basket, in collaborazione con il comune di Taggia e gli Assessori Dumarte, Cane e Bastiani, ha voluto coniugare le giornate di sport con le risorse del territorio e i suoi ...

Basket - Milano campione d'Italia : scudetto numero 28 per l'Olimpia : Lo scudetto del Basket torna a Milano. l'Olimpia è campione d'Italia per la 28esima volta nella sua storia. La squadra di Pianigiani ha chiuso sul 4-2 la finale con Trento vincendo gara 6 in trasferta ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano CAMPIONE D’ITALIA. Trento si arrende in gara-6 - Olimpia al 28° tricolore : L’Olimpia Milano è CAMPIONE d’Italia. Ventottesimo Scudetto per la compagine milanese che vince gara-6 in casa della Dolomiti Energia Trento per 96-71 e chiude la serie per 4-2. Una partita dominata dall’Emporio Armani, che ha trovato una serata straordinaria al tiro da tre punti (18/35), riuscendo a sbancare per la prima volta in questa Finale il PalaTrento. Una Finale che probabilmente si era decisa sulla stoppata ...

LIVE Trento-Milano - Gara-6 Finale Basket in DIRETTA : match point Olimpia - Shields contro tutti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, Gara-6 della Finale Scudetto 2018. Dopo l’incredibile vittoria di mercoledì sera, con la stoppata di Goudelock all’ultimo secondo su Sutton, l’Olimpia ha il primo match point da giocare, però, in casa della Dolomiti Energia. Finora il fattore campo ha resistito, con l’Emporio Armani che si è portata sul 2-0, prima di subire il pareggio da parte di Trento e per poi ...

Basket - “battaglia-5” è di Milano : finale pazzesco - l’Olimpia è sul 3-2 ma Trento non molla! : Basket, Milano e Trento questa sera si sono date battaglia in una splendida gara-5 della serie di finale Milano e Trento hanno dato vita all’ennesima gran bella gara di questa finale. Gara-5 in quel di Milano è stata vinta dall’Olimpia, rispettando il fattore campo, al termine di una lotta davvero serratissima. Trento però ha dato battaglia eccome, giocando 40 minuti quasi perfetti e rendendo la vita complicatissima a Piangiani e ...

Basket 3×3 - Italia in cima al mondo. Merito alla FIP di averci sempre creduto. E ora le Olimpiadi… : L’Italia ha vinto i Mondiali femminili di Basket 3×3 trionfando oggi a Manila, nelle Filippine. L’ultima giornata, dedicata alla fase ad eliminazione diretta, è stata vissuta tutta d’un fiato. Dai quarti fino alla finalissima, per una corsa indimenticabile e già nella storia dello sport Italiano. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Ciavarella e Giulia Rulli hanno messo in fila prima gli Stati Uniti, poi hanno ...