Basket | Champions League 2018-19 | Venezia | Avellino e Virtus Bologna direttamente alla

Basket - Champions League : AEK nella storia - Monaco si sveglia tardi : L'AEK riscrive un'altra pagina di storia, i greci vincono con merito la Champions League 2018 piegando Monaco, 100-94. Green nel primo tempo, Sakota e Punter nella ripresa gli eroi che riportano sul ...

Basket - Champions League 2018 : trionfo dell’AEK Atene - Monaco battuto in finale : L’AEK Atene conquista la Champions League di Basket 2018: la formazione greca si è imposta in finale contro il Monaco, sconfitto con il punteggio di 94-100 dopo aver condotto per tutti i 40′ di gioco proprio davanti al pubblico di Atene. Già nel primo quarto l’AEK ha provato a fare la differenza. Nei primi minuti netto parziale di 7-0, che ha indirizzato l’inizio di gara. La formazione francese, invece, ha fatica a ...

Basket - Final Four Champions League 2018 : Monaco e AEK in finale. Battuti Ludwigsburg e UCAM Murcia : La Finalissima della Champions League sarà tra Monaco e AEK Atene. Questo è stato il verdetto delle semiFinali della Final Four iniziata oggi all’OAKA della capitale greca. I padroni di casa avranno la grande occasione di giocarsi il trofeo davanti al loro pubblico, ma contro troveranno la corazzata monegasca, favorita per la vittoria Finale. Il Monaco si è sbarazzato del Ludwigsburg in semiFinale. I tedeschi sono partiti forte, portandosi ...