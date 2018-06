Banca Carige | dimissioni del Consigliere Stefano Lunardi

Si dimette il presidente di Banca Carige : “Divergenze sulla governance” : Giuseppe Tesauro si è dimesso dalla carica di consigliere e presidente di Banca Carige con efficacia immediata. Lo rende noto l'istituto, il cui titolo in Borsa - dopo l’annuncio - ha aperto in calo dell’1,2%. Le dimissioni sono motivate «da sopravvenute divergenze relative alla governance e gestione della Banca» si legge in una nota. Tesauro è ent...

Banca Carige - approvata la cessione di 50 milioni di Utp : Genova - Banca Carige procede nella riduzione del portafoglio di crediti Utp , i cosiddetti 'Unlikely to Pay', , le probabile inadempienze: il consiglio di Amministrazione ha 'approvato 2 operazioni ...

Banca Carige : nasce Dock - la partnership strategica con IBM : Teleborsa, - Banca Carige e IBM hanno presentato Dock , la partnership nata con l'obiettivo di ottimizzare e innovare le procedure informatiche e la gestione delle infrastrutture tecnologiche del ...

Banca Carige : perfezionato closing con IBM : Teleborsa, - perfezionato il closing per l'esternalizzazione del sistema informativo di Banca Carige a IBM. L'accordo prevede, a far data dal 1° giugno il conferimento delle strutture IT, compresi 134 ...

Banca Carige in caduta libera : Pressione sulla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,50%. Lo scenario su base settimanale di Banca Carige rileva un allentamento della curva rispetto ...

Banca Carige - accordo trovato con il gruppo Messina : Msc avrà il 49% : I fondi americani Fortress e Blackstone dovranno rinunciare al credito incagliato del gruppo terminalistico e armatoriale Messina.

Banca Carige - dopo cinque anni il bilancio torna in utile. 200 lavoratori e 60 filiali in meno in un anno : Sul fronte degli oneri di gestione, pari a '117,8 milioni , -9,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, , la Banca continua la propria politica di gestione rigorosa dei costi, ...

Banca Carige - i numeri del primo trimestre : Nel primo trimestre del 2018, Banca Carige ha conseguito un utile pari a 6,4 milioni rispetto alla perdita di 41,1 milioni nello stesso periodo del 2017, con proventi operativi complessivamente in ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Banca Carige : Brillante rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,38%. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più fiacca rispetto all'...

Banca Carige : dopo 4 anni di 'profondo rosso' - si rivedono i conti in nero : Genova - I conti di Carige si tingono di nero . dopo quattro anni di 'profondo rosso' e nonostante i report di MedioBanca Securities prevedano una perdita di 2 milioni, a quanto risulta al Secolo XIX ...