Bambini obesi per colpa delle mamme? Uno studio da Padova sottolinea come i genitori

Bambini obesi? Non per la mamma : Sono stati arruolati 2.720 Bambini , fra i 3 e gli 11 anni, bilanciati per genere, in 10 nazioni in tutto il mondo , Cile, Messico, Argentina, Brasile, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Georgia,...

Troppi Bambini obesi - stop alle vendite di snack e dolci alle casse dei supermercati : Addio agli snack in bella mostra davanti alle casse dei supermercati: in Gran Bretagna infatti dolciumi, caramelle e cioccolatini saranno vietati per arginare il fenomeno dell'obesità infantile nel Paese. ...

Obesità e sovrappeso : in Italia colpiti tre Bambini su dieci : Roma, 31 mag. , askanews, Si chiamano Cric, Memo, Scudo, Alma e Luce. Sono super eroi e rappresentano i colori della salute legati alla frutta e alla verdura: bianco, blu/viola, giallo/arancione, ...

Dieta mediterranea addio - i Bambini del sud Europa sono i più obesi - : Il regime alimentare più salutare del mondo è stato abbandonato in favore di merendine e cibi zuccherati. L'allarma dallo European Congress on obesity di Vienna

Salute : i Bambini italiani tra i più obesi d’Europa : Secondo gli ultimi dati della Childhood obesity Surveillance initiative dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che saranno ufficializzati in occasione del congresso europeo sull’obesità a Vienna, i bambini italiani sono tra i più grassi d’Europa: l’Italia registra il maggiore tasso di obesità infantile tra i maschi (21% pari merito con Cipro) mentre il 42% dei maschi è obeso o in sovrappeso (Cipro al primo posto con ...