Ballottaggi amministrative | disfatta del centrosinistra | nel Pd si apre il processo

Elezioni amministrative : crollo della sinistra nelle vecchie roccaforti - avanti Lega e centrodestra ai Ballottaggi : Le roccaforti rosse non esistono più. È il ballottaggi o delle Elezioni amministrative a decretare la fine del predominio del centro sinistra anche in Emilia-Romagna e in Toscana. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola, finora governate dal Pd, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po’ dappertutto, ma soprattutto scalzano il centro sinistra in città storicamente rosse come Siena, Massa e Pisa. I ballottaggi conferma la ...

Oggi si sta votando per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 75 comuni italiani, fra cui 14 capoluoghi di provincia. Sono i ballottaggi successivi al primo turno del 10 giugno, in cui si votò in oltre 700 comuni. Alle 17