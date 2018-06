Ballottaggi 2018 | la sinistra ha fallito copiando la destra Ma per rifondarsi deve

Ballottaggi 2018 - la sinistra perde perché le manca il coraggio : Ricominciare, non vuol dire ripetersi. Per questo la sinistra per prima cosa non deve scoraggiarsi. Fino a oggi i cicli di “scoraggiamento” sono tutti ben visibili nella storia della sinistra italiana: dalla delusione nel rapporto con i socialisti, alle ricerche della “Cosa”, l’abbattimento rosso del primo governo Prodi, fino ai vari tentativi di spezzettamento confluiti in insignificanti zero virgola. Tutte cose ben note discusse e ridiscusse, ...

Danimarca-Francia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Ballottaggio Pogba-N’Zonzi nella metà campo transalpina : Oggi pomeriggio alle ore 16 va in scena Danimarca-Francia, match del girone C valido per i Mondiali 2018. Una sfida attesissima, in cui si deciderà chi passerà il turno come testa di serie. I transalpini sono già qualificati e hanno due risultati su tre a loro favore per chiudere al comando nella classifica del raggruppamento, mentre i danesi non devono perdere altrimenti rischiano di essere eliminati nel caso in cui in contemporanea ...

Ballottaggi 2018 - Brunetta e il nuovo appello a Salvini : “Il tuo egemonismo è destinato a fallire. Vinciamo solo uniti” : “Il centrodestra vince e convince, vince e stravince dappertutto, a patto che sia unito. L’egemonismo della Lega è destinato a fallire. Questo è un bel segnale, un bel monito a Matteo Salvini e a questo governo di scappati di casa. Un governo che non ha rappresentanza nel Paese, perché il Paese ci dice tutt’altro: gli italiani vogliono il centrodestra”. Lo ribadisce ai microfoni di Radio Radicale il deputato di Forza ...

Ballottaggi elezioni amministrative 2018 - Berlusconi : “Forza Italia si deve rinnovare” : Silvio Berlusconi commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative che si sono tenuti ieri: da una parte rivendica la vittoria del centrodestra, affermando che nessuna forza è autosufficiente; dall'altra sostiene la necessità di un rinnovamento di Fi. E attacca il M5s: "Rimane marginale nel governo locale, il successo delle elezioni politiche si conferma frutto di un voto di reazione e di protesta emotiva".Continua a leggere

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Analisi Ballottaggi : 109 Comuni 'superiori' - il trionfo del Centrodestra : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018, i Ballottaggi delle Comunali: crollo del Pd e regioni che da rosse diventano blu. I dati del secondo turno: M5s vince solo al Sud (e Imola)

Ballottaggi 2018 - Faraone : “Pd? Elettorato è mobile. Dobbiamo fare scelte forti - come quando c’era Renzi” : “Esito elettorale dei Ballottaggi? C’è sicuramente un problema di identità del Pd. Abbiamo perso quella nettezza nei messaggi e nelle idee, che, con Renzi, esprimevamo quando abbiamo vinto le elezioni europee e abbiamo raggiunto il 41%. Quella nettezza che invece oggi hanno Salvini e in parte il M5s“. Sono le parole del senatore Pd, Davide Faraone, ospite de L’Aria che Tira Estate, su La7. “Per recuperare quella ...

Ballottaggi elezioni amministrative 2018/ Risultati Comunali diretta : crollo Pd - trionfo Centrodestra : Ballottaggi elezioni amministrative 2018, diretta sui Risultati delle Comunali: ultime notizie, crollo del Pd, trionfo del Centrodestra a trazione Lega

Ballottaggi 2018 - Padellaro : “Salvini? È la febbre del Paese - la rispostaccia a chi c’era prima di lui” : “Ballottaggi? Questo è il vento che tira. Non c’è nessuna sorpresa. Chi, dopo il primo turno, aveva annunciato una convalescenza del Pd non aveva capito che il problema ormai supera lo stesso Pd, che è in uno stato di immobilismo e di afonia”. Così l’ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, commenta ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’esito dei Ballottaggi. “C’è un tema ...

Ballottaggio 2018 - Orfini (Pd) : “È andata male - su migranti e antipolitica abbiamo inseguito il racconto della destra” : L’ analisi della dura sconfitta in casa Pd all’indomani dei ballottaggi è affidata al Presidente Matteo Orfini, intervistato da ilfattoquotidiano.it. “È andata male. Obiettivamente male, sono risultati in parte attesi, in parte soprattutto in alcune realtà speravamo di poter fare meglio e di riuscire a vincere. È chiaro che questo risultato è l’esito di una somma di questioni, sia di un clima nazionale che avevamo già ...

RISULTATI Ballottaggi 2018/ Elezioni Comunali diretta - ultime notizie : 8 ribaltoni su 14 - Lega 'straccia' Pd : diretta BALLOTTAGGIo Elezioni Amministrative 2018: RISULTATI Comunali e ultime notizie. Affluenza: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno, trionfa il Centrodestra e crolla il Pd

Ballottaggi 2018 - comuni minori : la ‘rossa’ Cinisello Balsamo alla Lega - centrosinistra regge nel Lazio. M5s conquista Acireale : Non solo le città toscane e la rossa Terni. I centri minori coinvolti in questa tornata di elezioni amministrative confermano la tendenza delineata in quelli maggiori: un netto successo del centrodestra, dominato dalla Lega formato governo. Esemplare la caduta di una storica roccaforte della sinistra, un simbolo dell’hinterland operaio milanese come Cinisello Balsamo, espugnata dal leghista Giacomo Ghilardi che ha battuto con oltre il 56% ...

Ballottaggi elezioni comunali 2018 : risultati e sindaci eletti : Nei Ballottaggi del secondo turno delle amministrative il PD subisce una dura sconfitta, in particolare perdendo alcune storiche roccaforti in Toscana. La Lega traina il centrodestra, vero vincitore anche di di questo secondo turno. Il Movimento 5 Stelle, fra gli sconfitti del primo turno, perde Ragusa ma acquista Avellino.Continua a leggere

IMPERIA - IMOLA - ANCONA : RISULTATI Ballottaggi/ Elezioni Comunali 2018 : Sondrio - Scaramellini "divario netto" : IMPERIA, IMOLA, ANCONA: RISULTATI Elezioni 2018. BALLOTTAGGI Comunali: flop del Partito Democratico, Impresa M5s in Emilia e vola il Centrodestra a trazione Lega

SIENA - TERNI - PISA - AVELLINO : RISULTATI BallottaggiO 2018/ Umbertide - Elezioni Comunali : Cdx schianta Pd : PISA, SIENA, RISULTATI Elezioni 2018: ballottaggi Comunali, Alessandro Latini del Cdx sindaco di TERNI, sorpresa Vincenzo Ciampi dell'M5s ad AVELLINO.