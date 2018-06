motorinolimits

: 31esima edizione del GP d'Austria ???? tra storia e una nuova sfida per il titolo ?? #SkyMotori - SkySportF1HD : 31esima edizione del GP d'Austria ???? tra storia e una nuova sfida per il titolo ?? #SkyMotori - BarbaraPremoli : Austria: la grande corsa, anche per la logistica - MotoriNoLimits : Austria: la grande corsa, anche per la logistica -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Niente pausa per la F1, dalla Francia subito inper il nono round del Campionato del Mondo di F1. Domenica sera, i camion della Ferrari hanno infilato le tortuose strade congestionate dal traffico che scendono dal Paul Ricard, per arrivare a Maranello in tempo per una revisione delle vetture e del materiale. Parte della … L'articolo: laper laMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.