Attenti alle scarpe da corsa super-ammortizzanti | per i corridori boom di lesioni

L'economia del mondo rallenta di un microdecimale. Stiamo Attenti : L'economia europea non arriva dunque particolarmente lanciata all'appuntamento con i prossimi mesi e il 2019, che presentano di per sé scogli preoccupanti come le possibili implicazioni delle guerre ...

Farmaci in vacanza : Attenti alle restrizioni dei singoli paesi per capire quali mettere in valigia evitando sanzioni : Ci siamo. Il periodo estivo che spinge milioni di persone a godersi qualche settimana di meritata vacanza è già iniziato per qualcuno ma per molti altri è alle porte, e sono tante le persone pronte a partire per altri paesi preparando le valigie e scegliendo con cura cosa portare in vacanza, una fase che precede la partenza e che generalmente richiede tempo e attenzione. Una cosa che per molti non può mancare anche in vacanza sono, ovviamente, ...

L'Ue chiede all'Italia di ridurre lo smog. Attenti alle ideologie : Roma. Tra le questioni di cui il nuovo esecutivo dovrà occuparsi, alcune da ieri sono diventate più urgenti. L'Unione europea ha aperto tre procedure legali contro l'Italia , chiedendo alla Corte di ...

L’Europa chiede all’Italia di ridurre lo smog. Attenti alle ideologie : Roma. Tra le questioni di cui il nuovo esecutivo dovrà occuparsi, alcune da ieri sono diventate più urgenti. L’Unione europea ha aperto tre procedure legali contro l’Italia, chiedendo alla Corte di Giustizia europea di esprimersi sulla qualità dell’aria, sulla mancata cura della Xylella e sul ritard

Dieta Mediterranea per dimagrire : Attenti alle calorie nascoste : La Dieta Mediterranea per dimagrire di qualche chilo in una settimana. Se non riesci a perdere peso basta fare attenzione alle calorie nascoste.

Attenti alle truffe on line e ai finti buoni acquisto : Una delle più classiche frodi on line è quella della promessa di un falso buono da spendere presso catene famose. Cestinatele!

In marcia il piano dell'Ue sulla finanza sostenibile. Banca Etica : "Una pietra miliare - ma Attenti alle lobby" : Per questo la Commissione l'8 marzo scorso ha presentato un piano d'azione articolato 'per un'economia più verde e più pulita'; e per questo a Bruxelles si sta lavorando per mettere insieme un gruppo ...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Il sisma avvertito anche nel Lazio Gli esperti : "Attenti - arriveranno le repliche" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

Calenda : se Pd si allea con M5s lascio il partito. Giorgetti : Attenti ad esasperazione del Nord : Roberto Giachetti: no ad accordo, ma si può dialogare. Ermini: con grillini differenze sostanziali su democrazia. Boccia: basta litigare. Va fatto un grande patto contro le povertà; gli italiani sanno riconoscere le qualità delle classi politiche che pensano al lungo termine. Questa è la sfida che abbiamo di fronte, non è semplice ma non si affronta questo passaggio