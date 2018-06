Atletica | Giochi del Mediterraneo | Crippa-Chiappinelli di bronzo

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : bronzi di Crippa e Chiappinelli - Bianchetti sfiora il podio : L’Italia dell’Atletica leggera inizia con due medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A conquistarle sono stati Yeman Crippa sui 5000 metri e Yohanes Chiappinelli sui 3000 metri siepi. Il ventenne senese sale sul terzo gradino del podio con 8:23.06: proprio lui ha cercato di forzare il ritmo in avvio, poi il favorito marocchino Soufiane El Bakkali ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : i quattrocentisti azzurri incominciano con il piede giusto : Ai Giochi del Mediterraneo, nella mattina del day 1, Chigbolu al primato stagionale con 52.08 e la capitana Grenot vince la batteria (52.90). Tra gli uomini Re firma il miglior crono del turno in 45.86 Prime gare per l’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione mattutina della giornata inaugurale, dedicata ai turni eliminatori, 11 azzurri conquistano la qualificazione per la finale. Sui 400 metri Maria Benedicta ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grenot parte bene - ok Re e Chigbolu. Infortunio Randazzo : A Tarragona (Spagna) sono iniziate le gare di Atletica leggera valide per i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Si sono disputati dei turni di qualificazione, questa sera si assegneranno le prime medaglie. 400 METRI (femminile) – Libania Grenot e Maria benedicta Ghigbolu sbrigano la pratica semifinale e torneranno in pista per la conquista delle medaglie. La Campionessa ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 27 giugno. Italia favorita nel ciclismo - iniziano le gare di Atletica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi mercoledì 27 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - saranno 53 gli azzurri in gara da domani a Tarragona : Da domani inizierà il programma di Atletica ai Giochi del Mediterraneo, saranno 53 gli azzurri in gara a Tarragona Scatta domani, mercoledì 27 giugno, il programma dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Quattro giornate di gare fino a sabato 30 per l’edizione numero 18 dell’evento con una squadra italiana composta da 53 azzurri: 31 uomini e 22 donne, che hanno raggiunto ieri la località catalana. Il recordman nazionale ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica : Daniele Corsa alza bandiera bianca - il velocista azzurro costretto al forfait : Il velocista azzurro ha dovuto arrendersi per una frattura scomposta della clavicola dovuta ad una caduta C’è un sedile vuoto sull’aereo dell’Italia Team decollato oggi per Tarragona. Manca all’appello il quattrocentista Daniele Corsa che purtroppo sarà costretto a rinunciare ai Giochi del Mediterraneo. Il 21enne pugliese delle Fiamme Oro, a seguito di una caduta accidentale, ha riportato la frattura scomposta della ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia super-competitiva. Tutti i possibili candidati all’oro : L’Italia vuole mostrare i muscoli e fare la voce grossa ai Giochi del Mediterraneo 2018. La delegazione azzurra sarà presente alle competizioni di Atletica leggera con ben 57 azzurri, una vera e propria corazzata che sbarcherà a Tarragona (Spagna) per conquistare una valanga di medaglie e fare la differenza. Il gruppo è quantitativamente molto numeroso ma anche la qualità non sarà da meno visto che praticamente schiereremo Tutti i nostri ...

Atletica - Irene Siragusa : “Agli Europei punto alle finali nei 100 e nei 200 metri e penso alla medaglia ai Giochi del Mediterraneo” : La notizia ha scosso l’ambiente dell’Atletica italiana nella serata di due giorni fa: al Memorial Coscioni di Orvieto, Irene Siragusa ha corso i 100 metri in 11″21! Un crono, favorito anche da 1.1 m/s di vento a favore, che ha permesso alla toscana di porre il proprio nome nella graduatoria delle migliori prestazioni mai ottenute da atlete del Bel Paese. Si tratta infatti della secondo tempo all-time in Italia, dietro al record ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Libania Grenot a caccia del bis : Mancano pochi giorni alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018, che avranno inizio venerdì 22 giugno a Tarragona (Spagna). Per gli appassionati di Atletica l’attesa dovrà essere prolungata di cinque giorni, dato che le competizioni all’interno del Estadio de Atletismo de Campclar prenderanno il via mercoledì 27 dello stesso mese. La delegazione azzurra si presenta con 57 italiani al via e numerose possibilità di ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Saranno 34 le finali di Atletica leggera che si disputeranno presso l’Estadio de Atletismo de Campclar, a Tarragona (Spagna) in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018. Il calendario della seguente disciplina si distende su quattro delle ultime cinque giornate della manifestazione sportiva, da mercoledì 27 giugno a sabato 30 dello stesso mese. La nazionale italiana si presenterà con 57 atleti al via. Tra questi spiccano i nomi ...