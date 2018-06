Atletica | a Foggia Di Cerbo e De Angelis da record

sportfair

: RT @atleticaitalia: #atletica Volano i giovanissimi astisti a 8 giorni dagli Europei U18 di #Gyor2018. A Foggia, i 17enni Ivan De Angelis… - MattiaAndriotto : RT @atleticaitalia: #atletica Volano i giovanissimi astisti a 8 giorni dagli Europei U18 di #Gyor2018. A Foggia, i 17enni Ivan De Angelis… - gianpino : RT @atleticaitalia: #atletica Volano i giovanissimi astisti a 8 giorni dagli Europei U18 di #Gyor2018. A Foggia, i 17enni Ivan De Angelis… - atleticaitalia : #atletica Volano i giovanissimi astisti a 8 giorni dagli Europei U18 di #Gyor2018. A Foggia, i 17enni Ivan De Ange… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Agli azzurrini dell’asta Die Desuperano il 5,11 di Stecchi dopo dieci anni. Sinno si migliora: 5,55 Volano gli astisti under 18 azzurri a otto giorni dagli Europei Allievi di Gyor. A, Ivan De(Fiamme Gialle Simoni) e Simone Di(Enterprise Sport&Service) hanno siglato insieme la migliore prestazione italiana di 5,12, un centimetro in più del 5,11 che dieci anni fa, il 25 giugno 2008, Claudio Stecchisaltò a Pessac, in Francia. Il romano De, bronzo all’Eyof di Gyor 2017, allenato da Emanuel Margesin, ha fatto il bis dopo il primato italiano indoor stabilito per due volte nella stagione invernale, fino al 5,10 degli Assoluti di Ancona. Il salernitano Di, seguito proprio ada Davide Colella, ha migliorato di dodici centimetri il PB che aveva realizzato a Rieti nella finale tricolore del 16 giugno, misura che ...