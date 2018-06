Atalanta | una settimana al raduno Su «L' Eco» l' analisi reparto per reparto

L' Atalanta ha scelto una punta Ormai è fatta per Tumminello : Nel giorno dell'arrivo di Cristante alla Roma, accelerata per l'attaccante: intraprenderà il percorso inverso. Defrel per ora non si muove dalla capitale, e lo vuole anche il Siviglia. Castro si ...

Caldara ringrazia l’Atalanta : “fortunato ad aver giocato qui” : “Tante persone mi hanno scritto ringraziandomi per la stagione ma in realtà sono io a volervi ringraziare per l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Ho avuto la fortuna di crescere in una società che mi ha sempre aspettato anche quando sembrava non fossi pronto a questi palcoscenici. Il merito va alla famiglia Percassi e a tutti gli allenatori che mi hanno aiutato in questa mia crescita e che non smetterò mai di ringraziare. ...