Asta Bot | rendimento torna in area zero dall' 1 | 23% di un mese fa Boom della domanda

Titoli di Stato - in Asta 6 - 5 miliardi di euro di BOT semestrali : Teleborsa, - In arrivo una nuova asta di Titoli di Stato italiani il prossimo 27 giugno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, collocherà 6,5 miliardi di euro di BOT a sei mesi, scadenza dicembre 2018.

Francia - ultime bottiglie Henri Jayer battute all'Asta per 30 milioni - : Poco più di mille vini, accumulati durante la vita dal celebre vignaiolo francese, sono stati venduti domenica 17 luglio, con prezzi ben oltre le aspettative

Spread Btp-Bund sotto 230 dopo Asta Bot : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi resta sotto i 230 punti base dopo l'asta dei Bot annuali conclusasi con pieno collocamenti e tassi in forte rialzo. Il differenziale segna 229 ...

Tesoro - pieno per Asta Bot a 1 anno. Volano i rendimenti : Roma, 12 giu. , askanews, Balzo dei rendimenti all'asta Bot ad un anno. Il Tesoro ha collocato l'intero importo offerto pari a 6 miliardi rispetto ad una domanda quasi doppia , oltre 11,6 miliardi, . ...

Tesoro - pieno Asta Bot annuali. Volano rendimenti : Lo comunica una nota del Ministero dell'Economia e Finanze , MEF, che aveva annunciato l' asta nei giorni scorsi . In forte aumento il tasso , 0,550%, che torna positivo dopo oltre due anni. Rispetto ...

Per l'Italia nuovo test sui mercati - in Asta 12 mld di Bot e Btp : Roma, 10 giu. , askanews, Ancora riflettori puntati sull'Italia sui mercati finanziari. Una settimana importante quella che si apre domani dopo le fibrillazioni delle ultime sedute con Piazza Affari ...

Tesoro - prossima settimana in Asta fino a 6 miliardi di BOT : Teleborsa, - La prossima settimana il Tesoro torna a offrire titoli di Stato sul mercato. Previsto il collocamento di 6 miliardi di euro di BOT a 12 mesi. Martedì 12 giugno il termine per la ...

Italia : Tesoro - martedì in Asta Bot per 6 miliardi : Nell'asta in calendario il prossimo 12 giugno saranno offerti Bot a 1 anno per 6 miliardi di euro. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia in una nota. Il prossimo 14 giugno scadranno titoli di pari scadenza per 6,5 miliardi.

Milano e Madrid affossano l'Europa - volano i tassi all'Asta Bot : Roma, 29 mag. , askanews, Un martedì nero per i mercati azionari e per i titoli di Stato italiani. Timori e preoccupazioni sull'Italia che alimentano volatilità e speculazione. Non solo Milano. La ...

Asta Bot - rendimento vola : Roma, 29 mag. -(AdnKronos) – Nella prima Asta di titoli di Stato italiani dopo la crisi politica scoppiata domenica scorsa il mercato lancia un messaggio chiarissimo: infatti il Tesoro è riuscito a collocare tutti i 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi offerti ma solo con un balzo di ben 163 punti del rendimento che tocca l’1,213%. Appena un mese fa, nell’ultima Asta di questo tipo, il rendimento era stato ancora negativo, -0,421%. ...

