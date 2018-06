ASP FERRARA - Avviso di gara consultabile sul sito www aspfe it

cronacacomune

: RT @PolimericaNews: LyondellBasell contribuisce ad allestire laboratori di chimica all'interno di due istituti tecnici di Ferrara e Rovigo… - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: LyondellBasell contribuisce ad allestire laboratori di chimica all'interno di due istituti tecnici di Ferrara e Rovigo… - polimerica_it : RT @PolimericaNews: LyondellBasell contribuisce ad allestire laboratori di chimica all'interno di due istituti tecnici di Ferrara e Rovigo… - MMeneghetti1 : RT @PolimericaNews: LyondellBasell contribuisce ad allestire laboratori di chimica all'interno di due istituti tecnici di Ferrara e Rovigo… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Procedura aperta per l'affidamento del trasporto con ambulanza degli anziani della Casa Residenza di via Ripagrande 27-06-2018 / Giorno per giorno Scadrà il 16 luglio 2018 alle 11 il bando indetto ...