romadailynews

: Arrivati in aereo 139 profughi provenienti da Corno d’Africa: Sono 139 i rifugiati arrivati… - romadailynews : Arrivati in aereo 139 profughi provenienti da Corno d’Africa: Sono 139 i rifugiati arrivati… - Gerry72872470 : RT @IAmJamesTheBond: @francescatotolo @davcarretta @ombradelpanda @RadioRadicale @LucioMalan @GianandreaGaian @gasparripdl @lucabattanta @L… - SoniaGrotto : RT @IAmJamesTheBond: @francescatotolo @davcarretta @ombradelpanda @RadioRadicale @LucioMalan @GianandreaGaian @gasparripdl @lucabattanta @L… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ingresso nel nostro Paese reso possibile da un protocollo di intesa con lo Stato italiano Roma – Sono 139 i rifugiatida Addis Abeba all’aeroporto di Roma Fiumicino. I coinvolti provengono tutti dald’Africa (Eritrea e Somalia) ed erano rifugiati nei campi del Tigrai in Etiopia. Isono giunti nel nostro paese non sui consueti barconi, bensì sudella linea Ethipian Airlines. Dunque evitando le rischiose rotte marine sul Mediterraneo e sfruttando i corridoi umanitari. Non sono diversi da quelli che arrivano sui barconi, ma totalmente differente è stato il modo in cui i giovania Roma oggi sono stati trasportati e accolti in Italia. Il loro ingresso nel nostro Paese è reso possibile grazie a un protocollo di intesa con lo Stato italiano, firmato dalla Cei (che agisce attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes) e dalla ...