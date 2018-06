Arrestati tre carabinieri a Napoli | false accuse a un immigrato per terrorismo

False accuse a un immigrato 'terrorista' per avere l'encomio : Arrestati tre carabinieri : Avevano inventato un'inchiesta, accusando ingiustamente di terrorismo un immigrato per ottenere un encomio. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati arrestati in esecuzione ...

Napoli - Arrestati tre carabinieri : 12.28 Tre carabinieri in servizio a Giugliano (Napoli) sono stati arrestati su disposizione del Gip, per i reati ipotizzati di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine, ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma.

Napoli - Arrestati tre carabinieri. “Prove false per incolpare un extracomunitario” : Avevano fabbricato false prove contro un extracomunitario ventilando l’ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. Il tutto per arrestarlo e ricevere così un encomio. Con questa accusa, tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano, nel Napoletano, sono stati arrestati su ordine del gip del Tribunale di Napoli nord. Le accuse sono di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi ...

