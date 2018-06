Arrestati tre carabinieri a Napoli | false accuse a immigrato

Giugliano - Arrestati tre carabinieri : false accuse a un immigrato per armi clandestine e terrorismo : Giugliano. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord....

False accuse a un immigrato - Arrestati tre carabinieri di Giugliano : Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano, in provincia di Napoli, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord.Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma. Le accuse sono di falso ...

Giugliano - Arrestati tre carabinieri : false accuse a un immigrato di essere un terrorista : Giugliano. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord....

Arrestati tre carabinieri a Giugliano : false accuse a immigrato : Giugliano. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati Arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord....

Arrestati tre carabinieri a Giugliano : avevano prodotto false prove per un encomio : Giugliano. Tre carabinieri Arrestati e immediatamente sospesi. I militari impiegati a Giugliano sono accusati di aver fabbricato false prove per effettuare un arresto e ricevere degli encomi. L'...

Spaccio a Milano - Arrestati tre gambiani grazie all'app 'Youpol' : Milano, 24 giugno 2018 - Prosegue l'attività di prevenzione e repressione della Questura di Milano in materia di Spaccio di droga. A finire in manette questa volta sono tre cittadini gambiani di 20, ...

Accoltellamento a Londra - ucciso 15enne : tre adolescenti Arrestati - : Nuovo episodio di violenza nella capitale britannica, nel sobborgo di Romford. La vittima sarebbe stata colpita durante una lite fra ragazzi. Per i fermati l'accusa è di omicidio

LONDRA - 15ENNE ACCOLTELLATO A MORTE/ Arrestati tre coetanei : omicidio al culmine di una rissa : LONDRA, 15ENNE ACCOLTELLATO a MORTE, ad ucciderlo, tre coetanei: ennesima uccisione da inizio anno nella capitale dell'Inghilterra, che si conferma la città più pericolosa al mondo(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Boscotrecase. Spari al matrimonio : Arrestati i due litiganti : Boscotrecase. Spari al matrimonio: arrestati i due litiganti. In poche ore, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno chiuso il cerchio, ammanettato entrambi i protagonisti della lite ...

Arrestati oltre mille tra scafisti - "narcos" e truffatori : Il comandante della Gdf, generale Giorgio Toschi, ha tenuto a ribadire come la Guardia di finanza si confermi 'presidio di straordinaria efficacia nel difendere gli interessi erariali e l'economia ...

Tagliavano la cocaina davanti al figlio di tre anni : Arrestati : Dopo vari appostamenti e pedinamenti, i Carabinieri di Agrigento hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione del centro storico cittadino, trovandosi di fronte a una situazione che l'Arma...

Richiedenti asilo gestivano rete droga : 13 Arrestati a Trento : gestivano una rete della droga : per questo tredici centrafricani Richiedenti asilo e un italiano sono stati arrestati dalla polizia di Trento per traffico di stupefacenti. L'operazione ha portato ...

Droga e violenze - Arrestati extracomunitari richiedenti asilo : 13 a Trento e 9 a L'Aquila : A Trento in 13 in manette per spaccio. Nel capoluogo abruzzese 9 arresti, oltre la Droga anche violenze e rapine. Tutti erano richiedenti asilo

Palermo : in auto con tre chili di droga e due figli piccoli - Arrestati marito e moglie : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - In auto con tre chili di droga e due figli minori. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, marito e moglie di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia durante un controllo in viale Regione siciliana, a Palermo. Nella loro auto gli agenti hanno trovato, nascosti sotto il