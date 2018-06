Argentina | Sampaoli a Messi | Lo faccio entrare Aguero?

Argentina - clamoroso : Sampaoli chiede a Messi : “Metto Aguero?” -VIDEO- : Sampaoli chiede A Messi- Un video galeotto che starebbe evidenziando la forte confusione di Sampaoli e il grande potere decisionale di Lionel Messi. Alcune immagini evidenziano come il ct argentino, nel momento più complicato dell’Argentina, si rivolga a Messi chiedendo consigli. “Pongo el Kun?'”. “Metto Aguero?”: sembrerebbe essere quest la domanda posta da Sampaoli a […] L'articolo Argentina, clamoroso: ...

Mondiali Russia 2018 – Argentina - l’allenatore è Messi! Il labiale inchioda Sampaoli : “che faccio - metto Aguero?” [VIDEO] : Un labiale del finale di partita fra Nigeria e Argentina inchioda Sampaoli: il coach dell’Albiceleste chiede il permesso a Messi per fare entrare Aguero Nonostante l’Argentina abbia passato il girone, le polemiche in casa Albiceleste non tendono a placarsi. A finire nel mirino della critica è Sampaoli, l’allenatore. Allenatore? Sembra che i calciatori tendano a non seguire più la voce del proprio coach. Sampaoli sarebbe seduto ...

VIDEO/ Nigeria Argentina (1-2) : highlights e gol. Sampaoli : squadra coraggiosa (Mondiali 2018 gruppo D) : VIDEO Nigeria Argentina (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince a tre minuti dal 90' e si qualifica agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:23:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina agli ottavi e Sampaoli gongola : “adesso viene il bello” : Il riscatto di Sampaoli: le parole del ct delL’Argentina dopo la vittoria contro la Nigeria che regala il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali-- Una vittoria importantissima e speciale, L’Argentina, grazie al gol di Rojo, può tornare a sorridere: il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è ormai in tasca. Adesso, bisogna resettare tutto, lasciarsi le critiche e le tensioni alle spalle e concentrarsi sul futuro, sulla ...

Mondiali - Sampaoli : 'Grazie Argentina - ora affidiamoci a Messi' : Il peggio, a sentire il ct della Seleccòn, è passato: 'Oggi i giocatori hanno giocato col cuore e una gran voglia di rivalsa: sarà un'arma preziosa per il futuro'. Jorge Sampaoli è uscito dall'incubo, ...

Mondiali Russia 2018 – Chi è Franco Armani? Il jolly dell’Argentina di Sampaoli che avrebbe potuto scegliere… la Colombia : Dopo i disastri di Caballero nel match contro la Croazia, Sampaoli ha deciso di dare spazio a Franco Armani per il match contro la Nigeria Un errore madornale, una papera che non poteva passare inosservata. Caballero è diventato in pochi giorni l’emblema della disfatta dell’Argentina, il capro espiatorio a cui attribuire tutti i problemi di una Nazionale sull’orlo del baratro. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA Per ripartire, Sampaoli ...

Mondiali 2018 : Argentina disperata. Sampaoli : “ci qualificheremo” [GALLERY] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Nigeria-Argentina - Sampaoli : 'Ci qualificheremo - ne sono certo' : Siamo in un mondo in cui se perdi una partita di calcio diventi un criminale per la realtà virtuale. Se badassi a questo, non potrei pensare a cose di calcio e fare questo lavoro" ha proseguito ...

