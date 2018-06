Argentina | Messi ct in campo Sampaoli gli chiede | ' Lo metto Aguero?'

Argentina - Messi ‘allenatore’ - Sampaoli all’attaccante : “metto Aguero?” : I Mondiali in Russia continuano a regolare grosse emozioni e colpi di scena, in particolar modo nella giornata di ieri successo sofferto dell’Argentina contro la Nigeria, Albiceleste agli ottavi di finale ma con brividi. Vantaggio Messi, pareggio Nigeria su calcio di rigore prima del definitivo 1-2 da parte di Rojo. Nel frattempo da segnalare un episodio curioso e che riguarda l”allenatore’ Sampaoli. Sembra che i calciatori ...

Il ct dell'Argentina Sampaoli chiede l'autorizzazione a Messi per un cambio : "Lo metto Aguero?" : Non c'è pace per Jorge Sampaoli. Dopo le accuse di molestie, le pessime prestazioni offerte dall'Argentina contro Islanda e Croazia e il licenziamento chiesto dai calciatori alla federazione, ora spunta un video che testimonia quanto la leadership del ct argentino sia ormai ben più che in discussione.Durante la partita vinta per 2 a 1 contro la Nigeria, che ha spedito l'albiceleste agli ottavi di finale di Russia 2018, "el ...

Argentina - Sampaoli a Messi : "Lo faccio entrare Aguero?" : Jorge Sampaoli si gode il momento e la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. L'ex ct del Cile, infatti, è stato di fatto scaricato dai media argentini ma anche dalla maggior parte dei suoi calciatori e non è un caso che Sergio Aguero sia partito dalla panchina nella sfida di ieri contro la Nigeria. Messi si è finalmente sbloccato e il gol di Rojo ha letteralmente tolto le paure all'Albiceleste che ora avrà un ottavo di finale duro ...

Argentina - clamoroso : Sampaoli chiede a Messi : “Metto Aguero?” -VIDEO- : Sampaoli chiede A Messi- Un video galeotto che starebbe evidenziando la forte confusione di Sampaoli e il grande potere decisionale di Lionel Messi. Alcune immagini evidenziano come il ct argentino, nel momento più complicato dell’Argentina, si rivolga a Messi chiedendo consigli. “Pongo el Kun?'”. “Metto Aguero?”: sembrerebbe essere quest la domanda posta da Sampaoli a […] L'articolo Argentina, clamoroso: ...

Mondiali Russia 2018 – Argentina - l’allenatore è Messi! Il labiale inchioda Sampaoli : “che faccio - metto Aguero?” [VIDEO] : Un labiale del finale di partita fra Nigeria e Argentina inchioda Sampaoli: il coach dell’Albiceleste chiede il permesso a Messi per fare entrare Aguero Nonostante l’Argentina abbia passato il girone, le polemiche in casa Albiceleste non tendono a placarsi. A finire nel mirino della critica è Sampaoli, l’allenatore. Allenatore? Sembra che i calciatori tendano a non seguire più la voce del proprio coach. Sampaoli sarebbe seduto ...

“Milagro Mundial” - la stampa Argentina parla di intervento divino a salvare Messi e soci : “Milagro Mundial” titolano i giornali argentini all’indomani della vittoria contro la Nigeria grazie alla rete di Rojo nei minuti finali Dall’inferno al paradiso. Il gol di Rojo a 5 minuti dal termine ha regalato la vittoria e la qualificazione agli ottavi di finale dell’argentina dopo un match tiratissimo contro la Nigeria terminato 2-1. Una altalena di emozioni sfociata nella gioia dei sudamericani dopo il ...

Mondiali - la notte folle dell’Argentina dopo aver scacciato le paure. E Leo Messi ringrazia il cielo : ‘Ci ha dato un’occasione’ : Gli ultimi sono rimasti barricati per ore nella curva del Krestovsky Stadium dopo il 2-1 di Argentina-Nigeria, mentre lo speaker li invitava sconsolato a lasciare l’impianto per la chiusura. E poi nella metro, mandata in tilt dai colpi dei tamburi, in strada fino a notte fonda, quando a San Pietroburgo il sole è sorto da un pezzo ed è già un altro giorno. Bandiere e magliette ovviamente, ma anche sciarpe, cappelli, parrucche, e canti a ...

Mondiali - Sampaoli : 'Grazie Argentina - ora affidiamoci a Messi' : Il peggio, a sentire il ct della Seleccòn, è passato: 'Oggi i giocatori hanno giocato col cuore e una gran voglia di rivalsa: sarà un'arma preziosa per il futuro'. Jorge Sampaoli è uscito dall'incubo, ...

Mondiali di Calcio - Argentina agli ottavi di finale. A segno Messi e Rojo : La giornata calcistica Mondiale di oggi si conclude con un’Argentina che si qualifica agli ottavi di finale al fotofinish: a 5 minuti dal termine dello scontro-qualificazione contro la Nigeria il difensore del Manchester United Marcos Rojo regala all’Albiceleste tre punti pesantissimi che valgono gli ottavi di finale, traguardo che dopo le recenti uscite contro Islanda e Croazia sembrava essere lontano. A segno anche Leo Messi, al centro di ...

Mondiali 2018 Russia - Messi carica l'Argentina nel tunnel : un discorso... da Re : Dieci secondi di discorso possono bastare se parla il Re. El Diez arringa l'Argentina, i titolari ascoltano. In una Nazionale sostanzialmente ammutinata, emerge il campione che comanda e guida i ...

Mondiali - l’Argentina passa il turno. Messi : “Dio con noi - non ci ha lasciato” : Mondiali 2018- “Sapevo che Dio era con noi, e che non ci avrebbe lasciato fuori“: lo dice Lionel Messi, dopo la vittoria della Nigeria che qualifica l’Argentina agli ottavi. “La vittoria – ha aggiunto il 10 – è dedicata a tutta la nostra gente che era arrivata fin qui, per il loro sacrificio, e anche a tutta la gente che a casa ci e’ sempre stata vicina. Avevamo fiducia di poter vincere questa partita, ...

Russia 2018 - Messi scaccia la maledizione e salva l'Argentina : 2-1 contro la Nigeria : l'Argentina si salva e vola agli ottavi di finale di Russia 2018. L'Albiceleste soffre ma alla fine batte 2-1 la Nigeria, salendo a 4 punti e conquistando il secondo posto nel Gruppo D alle spalle ...

Mondiali 2018 - adesso il Tabellone degli Ottavi di Finale diventa MOZZAFIATO : Sabato un Francia-Argentina da brividi - Messi vs Cristiano Ronaldo ai Quarti? : Con la qualificazione dell’Argentina agli Ottavi di Finale il Tabellone dei Mondiali di Russia 2018 diventa davvero MOZZAFIATO, con un big match pazzesco tra appena 4 giorni, Sabato 30 giugno alle 17:00 del pomeriggio italiano: Francia-Argentina. adesso la squadra di Messi rischia di diventare la mina vagante del torneo. Francia-Argentina ha due soli precedenti storici ai Mondiali, tutti lontanissimi nel tempo e in entrambi i casi le due ...

Mondiali 2018 - Argentina-Nigeria 2 a 1 : Rojo salva l’Albiceleste a 5 minuti dalla fine. Messi segna - soffre ma va agli ottavi : Si salvano a cinque minuti dalla fine da un destino che sembrava già realtà. E che avrebbe probabilmente decretato la fine delle ambizioni Mondiali di Lionel Messi. Almeno con la maglia della nazionale. E invece l’Argentina batte la Nigeria e vola agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. l’Albiceleste soffre ma alla fine piega per 2 a 1 gli africani, salendo a 4 punti e conquistando il secondo posto nel ...