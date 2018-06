Anzaldi PD | Lanzalone | Fraccaro dice bugie

romadailynews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma – Michele, deputato del Partito democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto attraverso Facebook. “Può un ministro della Repubblica, un’autorità istituzionale, raccontare palesiin un’intervista, senza il minimo scrupolo? E’ quanto ha fatto il ministro Riccardoa Radio Capital.ndo chee’ stato allontanato”. “Non e’ vero, e’ una balla. Sebbene arrestato con l’accusa di corruzione, e’ ancora in Acea come consigliere. E addirittura, da una visura camerale effettuata in data odierna, risulta persino ancora presidente del Cda Acea, sebbene l’annuncio delle sue dimissioni sia di due settimane fa”. “In ogni caso l’annuncio – prosegue– di rimettere il mandato di presidente non e’ certo arrivato per le presunte ...