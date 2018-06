Antonella Clerici | post commosso per lo chef Narducci | ecco cosa ha scritto

Elisa Isoardi : «Antonella Clerici mio modello. Il cibo? Cucino sempre per Matteo» : Cambio di timone dolcissimo e pieno di complimenti tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi , che eredita la trasmissione storica di Raiuno 'La prova del cuoco'. 'Elisa è una professionista perfetta, ...

Mara Venier torna a Domenica In - Antonella Clerici conduce Portobello Tutte le novità su Rai1 : Rai1 punta tutto sui suoi programmi storici di intrattenimento e sulla fiction, ma accelera sulla strada dei grandi eventi culturali e rafforza la sua offerta calcistica. Rivisto il day time, con il ...

Antonella Clerici - lo strazio pubblico : 'Ti ricordo così - col tuo bel sorriso'. Il lutto che l'ha colpita : L'ora del dolore per Antonella Clerici . La popolare conduttrice Rai ha voluto ricordare su Instagram lo chef Alessandro Narducci , scomparso a 29 anni a Roma in un tragico incidente stradale. '...

Antonella Clerici saluta lo staff della Prova del cuoco : "Un pezzo di vita. Non è un addio - sarete sempre nel mio cuore" : "Con le mie ragazze di sempre... abbiamo lavorato e condiviso tutto per tanti anni. Un pezzo di vita. Grazie. Non è un addio, sarete con me nel mio cuore". Una foto di gruppo e tanti sorrisi: Antonella Clerici pubblica una foto sul suo profilo Instagram e saluta così la "sua" Prova del cuoco. Dopo diciotto anni alla guida del programma di Rai1, la conduttrice tra commozione e soddisfazione lascia le cucine più famose della ...

Antonella Clerici relax al mare con Maelle : Antonella Clerici è pronta a godersi le vacanze in famiglia. A Portofino la conduttrice fa il primo bagno di stagione con Maelle Con loro c’è anche Argo, il cane di Vittorio Garrone, come mostrano le immagini di “Diva e Donna”. Sorride Antonella mentre nuota in mare senza perdere di vista la figlia che si diverte con la maschera e il materassino a forma di cono gelato. La conduttrice si gode sole e relax prima di dare una bella ...

La prova del cuoco - cena d’addio per Antonella Clerici. Ed ecco cosa rivela. Le foto della serata e - soprattutto - il messaggio : “A 18 anni si diventa maggiorenni e i figli bisogna lasciarli andare. È stata una mia scelta ma non pensavo che sarebbe stata così dura, l’ho voluto perché penso che la vita debba andare avanti, corra veloce ed è soggetta a bisogni diversi. Oggi per esempio ho detto a mia figlia Maelle che era una giornata particolare, era l’ultima del cuoco, e lei ha detto ‘Vai, ora sei tutta per me!'”. 1 giugno 2018, studio de La prova ...

Antonella Clerici e la cena d’addio alla Prova del Cuoco : dedica speciale alle “sue ragazze” : Per quanto meditata e voluta, la decisione di Antonella Clerici di lasciare ‘La Prova del Cuoco’ non è stata affatto semplice. A partire dalla prossima stagione il coocking show che per...

GOSSIP/ Antonella Clerici : in vacanza a Portofino - ritornerà in autunno con Portobello : Dopo l'addio al suo storico programma 'La prova del cuoco', che dalla prossima stagione sara' condotto da Elisa Isoardi, Antonella Clerici 54 anni ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in quel di Portofino. Questo, prima di avventurarsi nella sua nuova conduzione a Portobello, celebre programma di intrattenimento diretto anni fa dal compianto Enzo Tortora. Antonella ha deciso che per ora di lavorare non se ne parla, anteponendo ...

Antonella Clerici fa gli auguri a Federico Quaranta : “Avanti tutta” : Federico Quaranta elogiato da Antonella Clerici: gli auguri speciali Il legame con La prova del cuoco e gli amici di sempre non si è spezzato per Antonella Clerici. La conduttrice di Legnano, che lo scorso 1 giugno ha detto addio al programma culinario di Rai1, ha voluto fare il suo in bocca al lupo speciale a Federico Quaranta. Il conduttore infatti ieri a mezzogiorno ha inaugurato la stagione 2018 di Linea Verde Estate. La Clerici ha fatto i ...

Antonella Clerici su Vittorio Garrone : 'Il mio lavoro mi ha tenuto lontana da lui' : Non sono mai stata così appagata e in armonia col mondo .' Una bella dichiarazione che si completa così: ' È il mio grande amore. ' 0 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonella Clerici : "La tv mi mancherà - ma a 54 anni voglio godermi Vittorio e mia figlia" : Antonella Clerici l'ha detto e l'ha fatto: ha lasciato La Prova del Cuoco, storico programma di Raiuno (al suo posto arriverà Elisa Isoardi) per dedicarsi alla figlia Maelle, avuta dall'ex Eddie Martens. In una bella intervista al settimanale Oggi, rivela che era arrivato il momento di lasciarsi alle spalle un capitolo importante della sua vita, perché fare altro era assolutamente imprescindibile. Anche se la nostalgia è tanta... ...