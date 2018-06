Animali | Musumeci | a Enna primo ambulatorio per randagi

liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "In campagna elettorale avevo assunto un impegno: quello di creare unper iin ognuna delle nove province. Aè stato creato un progetto pilota ed entro pochi mesi sarà replicato in tutti gli altri capoluoghi. E' un esperimento, ma per una volta