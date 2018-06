huffingtonpost

: Oggi su @repubblica?? Andrea Orlando “In certe città credevamo di essere eterni... Il candidato più forte è Nicola”… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Andrea Orlando “In certe città credevamo di essere eterni... Il candidato più forte è Nicola”… - HuffPostItalia : Andrea Orlando a Repubblica: 'Zingaretti è il leader più forte, ripartiamo da lui' - MGloucester : as far as I am concerned: no thanks Andrea Orlando “In certe città credevamo di essere eterni... Il candidato più f… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) "è il candidato segretario più, per esperienza e profilo, per ripartire". L'ex Guardasigilliindica in un'intervista allail passo doppio per rifondare il centrosinistra: costituente del Pd e."Io ho chiara la situazione dall'indomani delle elezioni del 4 marzo e dal referendum costituzionale. Già quella sconfitta ci segnalava che avevamo perso definitivamente il popolo. Questa tornata dei ballottaggi aggiunge fatti nuovi. Quando il no al referendum ha vinto nelle periferie con il 90%, non puoi pensare né che sia tutta colpa di Renzi, né che fossero tutti fan del bicameralismo. C'era una rottura che si è continuato a rimuovere".Per l'ex ministro non c'è un uomo solo che può rilanciare il Pd, "non è una crisi diship, ma della funzione e del ruolo del Pd". Ok, ...