“Ancora non ci credo” Perde la fede | la ritrova dopo 30 anni Dov’era finita Lo

“Ancora non ti basta?” Chiambretti furia contro Michelle e lite in diretta. E stavolta il comico non scherza - il comportamento della presentatrice non gli è andato proprio giù : Da due come loro, legati da una profonda amicizia, nessuno se lo aspettava. Epperò stavolta deve averla fatta proprio grossa se Piero Chiambretti ha deciso di tirarle le orecchie in diretta tv. La lei in questione è Michelle Hunziker collega con la quale Chiambretti si è seduto insieme dietro la scrivania di ‘Striscia la Notizia’. Nel dettaglio il conduttore ha ricevuto la linea da “Vuoi scommettere?” con quasi 40 minuti di ritardo e non ...