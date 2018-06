Ancora in rosso le Borse asiatiche : Si mostrano nuovamente in ribasso i principali listini asiatici. Le maggiori perdite , oltre il punto percentuale, si registrano sugli indici cinesi, portati giù dell'inasprimento della guerra ...

Borse asiatiche in rosso. Pesa Ancora la guerra commerciale USA-Cina : Teleborsa, - Inizio di settimana negativo per i principali listini asiatici, con i mercati che chiudono gli scambi con il segno meno. Protagonista di giornata è ancora la mai sopita guerra commerciale ...

Borse - Milano Ancora in rosso : giù STM - Ferrari e Ferragamo : (Alliance News) - Piazza Affari ha terminato la seconda seduta settimanale in calo, seppur riducendo le perdite con cui aveva inaugurato la giornata, mentre si acuisce la crisi commerciale tra Stati...

Piazza Affari e tra le altre Borse europee Ancora in rosso : Teleborsa, - ancora negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . All'indomani delle decisioni della Fed di alzare il costo del denaro, oggi i riflettori rimangono ...

Spread Btp-Bund a 260 punti - Piazza Affari Ancora in rosso : -2% - pesa incertezza. Scholz : «Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia poi ...

FCA Ancora in rosso. Mercato riflette sul Piano Industriale : Teleborsa, - Non si arrestano le vendite su Fiat Chrysler , che avvia l'ottava in rosso proseguendo la scia ribassista evidenziata venerdì. Il titolo della casa automobilistica italo-statunitense ha ...

Borsa in rosso - e lo spread sale Ancora : Avvio di seduta in nuovo calo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi, sulla scia della chiusura fatta segnare ieri. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -1,52% a quota 21.

L'Uefa "boccia" Ancora il Milan È i rossoneri rischiano l'Europa : Il Milan adesso rischia grosso in Europa. L'Uefa ha bocciato il settlement agreement dopo aver respinto già nei mesi scorsi il voluntary agreement. La Camera investigativa di fatto non ha accettato le condizioni per il patteggiamento che avrebbe previsto entro il 2022 il rientro da parte della società nei parametri del financial fairplay. In questo momento la società va verso un procedimento a cui seguirà a giugno il verdetto da parte della ...

M5S-Lega - ecco il contratto. Via la legge Fornero e tagli alle pensioni. In rosso gli 11 nodi Ancora da sciogliere : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Borsa di New York Ancora in rosso a metà giornata : TeleBorsa, - Continua la seduta in calo la seduta della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,96%, interrompendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il ...