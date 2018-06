Anche il Parma ha il suo giocatore di FIFA | è Alessandro YeT_Baz Bazzani

Calciomercato Spal - Anche il Parma su Viviani : Per il calciatore c'è davvero la fila: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ci sarebbe anche il Parma , oltre a Torino e Sampdoria , sulle tracce di Viviani .

Anche a Parma il nuovo corso di studi in “FOOD SCIENCES FOR INNOVATION AND AUTHENTICITY” : Dopo le Università di Bolzano, l’Università di Udine, l’Università di Cork e la Technical University di Monaco, tra le novità dell’offerta formativa 2018-2019 dell’Università di Parma, parte il corso in “Food SCIENCES for INNOVATION and AUTHENTICITY”. Sono aperte fino al 17 luglio le immatricolazioni al nuovo corso di laurea magistrale. Un corso all’avanguardia, che rafforza ulteriormente l’offerta dell’Ateneo nel “FOOD”: ambito sul ...

Terremoto - forte scossa in provincia di Piacenza. 'Paura Anche a Parma - Fidenza e La Spezia' : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più ...

Terremoto oggi a Piacenza/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 - paura Anche a Parma (19 maggio 2018) : Terremoto a Piacenza oggi, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Tante chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:35:00 GMT)

Serie B - non solo Parma : grande festa Anche per Empoli ed Avellino [FOTO] : 1/10 Foto LaPresse/Roberto Settonce 18/05/2018 Terni (Italia) Sport Calcio ...

Parma in Serie A e nella storia - c’è Anche un pezzo di Reggina : Ceravolo e Barillà grandi protagonisti : Clamoroso nel campionato di Serie B, ultima giornata con risultati e verdetti a sorpresa. Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nel match davanti al pubblico amico contro il Foggia, ne approfitta il Parma che vince sul campo dello Spezia e vola nel campionato di Serie A. Festa incredibile per la terza promozione consecutiva, il Parma entra nella storia e nel successo grandi protagonisti due ex Reggina. Stiamo parlando di Fabio Ceravolo, ...

Serie B - promosso Anche il Parma : 22.34 Il Parma torna in Serie A dopo 3 anni. Gli emiliani vincono, mentre il Frosinone non va oltre il pari in casa (gol Foggia al 90°). Novara retrocede in C. ASCOLI BRESCIA 0-0 BARI CARPI 2-0 CESENA CREMONESE 1-0 CITTADELLA PRO VERCELLI 2-0 EMPOLI PERUGIA 2-1 FROSINONE FOGGIA 2-2 NOVARA V.ENTELLA 0-1 SALERNITANA PALERMO 0-2 ...

Parma - allatta bambino al seno in università : allontanata/ L'Ateneo chiede scusa : succede Anche in Parlamento : Parma, allatta bambino al seno in università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica delL'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Distretti industriali : un modello vincente - Anche a Parma - : ... direttore regionale di Intesa Sanpaolo "Più elementi portano a pensare che i Distretti industriali dell'Emilia Romagna possano continuare a essere un punto di forza dell'economia della regione e ...