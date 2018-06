Analisi Tecnica | BTP Future del 26 06 2018

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 26/06/2018 : Chiusura del 26 giugno Sessione moderatamente positiva quella del 26 giugno, per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che termina gli scambi in salita a 1,1776. Tecnica mente la ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 26/06/2018 : Chiusura del 26 giugno Seduta in ribasso per il derivato sui titoli Tech americani , che porta a casa un decremento dell'1,13%. Lo scenario tecnico del Future sull' E-mini Nasdaq 100 mostra un ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 25/06/2018 : Chiusura del 25 giugno Sostanziale invarianza per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA . Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il ...