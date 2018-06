Amori | musica e gialli | un' estate non di solo calcio

ilgiornale

: Amori, gossip e musica: la nuova vita di Bianca Atzei dopo Max Biaggi - infoitcultura : Amori, gossip e musica: la nuova vita di Bianca Atzei dopo Max Biaggi - QUS67 : RT @insopportabile: Cuffie, random play sull'HD per vedere cosa il destino mi riserva, dischi incipit di ricordi, colonne sonore di amori e… - misstributi_mao : Più conosco Valentina, più assomiglia a Claudio al femminile. Mario ama circondarsi di sorrisi e spensieratezza. Di… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Stamane la Rai presenta ufficialmente i palinsesti del prossimo autunno/inverno. Intanto dobbiamo affrontare un'piena delle solite repliche, ma in cui qualche canale prova ad offrire qualche spunto in più. A salvare gli spettatori accaniti di televisione ci sono i Mondiali su Mediaset, che stanno andando alla grande, ma chi non ama il, può trovare anche fiction, serie tv, soap,. E poi l'attualità, che si rinnova nelle conduzioni. Tra le novità, la giornalista Monica Giandotti al timone di Agorà, su Raitre, in onda dal 25 giugno. E di contro, il ritorno di Luca Telese a In Onda, su La7 dal 2 luglio, con David Parenzo.Si punta sull'approfondimento anche d'. Stakanovista la redazione di Chi l'ha visto che continuerà fino al 10 luglio, e il 18 e il 25 luglio propone due speciali. Impegno civile anche per Raiuno con Cose Nostre, reportage della brava cronista ...