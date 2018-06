blogo

: Amore Criminale, Veronica Pivetti a Blogo: 'Confermata per la nuova edizione. Tema che… - tvblogit : Amore Criminale, Veronica Pivetti a Blogo: 'Confermata per la nuova edizione. Tema che… - PaoloSutera : @AmoreCriminal, @VPivetti a @TvBlogIt: 'Confermata per la nuova edizione. Tema che merita spazio dedicato, noi non… - criminale_bot : ???L'amore non domina. coltiva.? -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Una conduzione pacata, rispettosa delle storie raccontate, non forzata ma emotiva: cosìè riuscita a conquistare l'affezionato pubblico di, lo storico programma di Raitre in onda da undici anni. La, nota soprattutto per i suoi ruoli da commedia ed, in tv, per essere la protagonista curiosa ed attenta di Provaci ancora Prof!, è stata rial timone del programma ideato da Matilde D'Errico, che dalla prossima(in partenza a settembre) tornerà in un certo senso alle origini.Dopo l'esperimento della doppia conduzione -con la D'Errico nell'anteprima e lanel programma vero e proprio.-, infatti,resterà con un solo volto davanti alle telecamere: quel volto saràmento quello di.prosegui la lettura: "per lache ...