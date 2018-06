Ambiente | perdita di foresta tropicale | il 2017 il secondo peggiore anno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018)i dati dell’Università del Maryland, pubblicati su Global Forest Watch, applicazione web open source per monitorare le foreste globali, ilha raggiunto ilpeggior risultato, dopo il 2016, per ladi copertura di alberi tropicali. I tropici hregistrato unadi 15,8 milioni di ettari lo scorso. Il Wri – World Resources Institute, spiega che “è l’equivalente di 40 campi da calcio, di alberi, al minuto per un intero“. “Nonostante gli sforzi concertati per ridurre la dezione, ladi copertura degli alberi è aumentata costantemente nei tropici negli ultimi 17 anni – si legge – Disastri naturali come incendi e tempeste tropicali stgiocando un ruolo sempre più importante, soprattutto perché i cambiamenti climatici li rendono più frequenti e severi. Ma la bonifica delle ...