Alla vigilia del vertice Ue Conte ripete | ' Va superato il regolamento di Dublino'

Il premier alla Camera Alla vigilia del Consiglio Ue : 'Migranti - ecco come supereremo Dublino' : Il Governo, 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles. ' Il ...

Il premier alla Camera Alla vigilia del Consiglio Ue : «Migranti - ecco come supereremo Dublino» : Il Governo, «in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a...

Il premier alla Camera Alla vigilia del Consiglio Ue : «Migranti - ecco come supereremo Dublino» : Il Governo, «in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a...

Turchia Alla vigilia del voto tra speranze e timori di brogli : vigilia di elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti ancora incerti. Un doppio appuntamento, politico e presidenziale, in cui si deciderà sia la nuova composizione del parlamento...

Sospetti legami con Gulen - altri 47 arresti Alla vigilia del voto in Turchia : La polizia turca ha fermato 47 persone durante l'ennesima operazione contro presunti sostenitori di Fetullah Gulen, ritenuto dal governo di Ankara la mente del fallito golpe del luglio 2016. Lo ha ...

Perché non siamo Alla vigilia di una 'internazionale' sovranista : ... rischia di finire schiacciata tra i sovranismi altrui, che non la aiuteranno a internazionalizzare il problema delle migrazioni e che possono invece indebolire un'economia che si regge soprattutto ...

Perché non siamo Alla vigilia di una "internazionale" sovranista : Alle critiche sull’isolamento al quale si espone l’Italia adottando una politica sovranista, si risponde sottolineando come da altri paesi importanti, a cominciare dall’America di Donald Trump, arrivano attestati di stima e di solidarietà. In effetti in molti paesi la risposta alla crisi è andata ne

Polveriera Spagna - tensione altissima Alla vigilia del Mondiale in Russia : ribaltone clamoroso? : Si avvicina sempre di più l’inizio del Mondiali ma nelle ultime ore la Spagna deve fare i conti con una situazione delicatissima e che rischia di compromettere il percorso in Russia. Sul banco degli imputati è finito il Ct Lopetegui, nelle ultime ore è arrivato l’annuncio del Real Madrid che ha scelto l’ex Porto come nuovo allenatore, scatenando una reazione incredibile. Entro le prossime verrà presa una decisione sulla ...

Salvini critica la Rai Alla vigilia delle nomine del cda 'Contro di noi tg da anni 20 e 30' : A pochi giorni dalle nomine dei vertici Rai, Matteo Salvini va all'attacco della tv pubblica. Nel mirino del vicepremier l'informazione di Viale Mazzini. "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Dico da giornalista che in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione senza precedenti nella storia d'italia a reti quasi unificate. Carta stampata, radio e televisione", afferma a Otto e mezzo su ...

Registrati sversamenti in mare di liquami Alla vigilia dell'Iroman : "Il nubifragio di ieri ha determinato lo sversamento nel fiume, ovvero nel mare, di milioni di metri cubi di liquami non depurati proprio alla vigilia dell'Ironman che vedrà ben 1.500 atleti domani ...

Serie B - inchiesta su Spezia-Parma : sms sospetti Alla vigilia : C'è un'inchiesta su Spezia-Parma, lo 0-2 che ha riempito di felicità la città emiliana mandando direttamente in Serie A la squadra allenata da Roberto D'Aversa, con la complicità del colpo di scena ...

Serie B - inchiesta su Spezia-Parma : sms sospetti Alla vigilia... : C'è un'inchiesta su Spezia-Parma, lo 0-2 che ha riempito di felicità la città emiliana mandando direttamente in Serie A la squadra allenata da Roberto D'Aversa, con la complicità del colpo di scena ...

Vigiliane - la città pronta Alla festa Dal 22 cinque giorni di eventi : Oltre a spettacoli e esibizioni in diverse piazze del centro, il Forum trentino per la pace ed i diritti umani organizzerà «Contro il muro», un'iniziativa per far capire alla popolazione cosa ...

L'ex veggente Catanzaro ottiene i domiciliari Alla vigilia della prima udienza in Tribunale : BRINDISI - E' tornata nella sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, Paola Catanzaro, già Paolo, alias Sveva Cardinale, L'ex veggente, imputata con l'accusa di aver truffato decine di persone ...